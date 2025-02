Con la mirada perdida, Alexis Ayala recuerda la vez que vivió un secuestro exprés y sufrió abuso por parte de una mujer

En la más reciente edición de "La entrevista con Yordi Rosado", el famoso actor mexicano Alexis Ayala asistió al programa para compartir algunas de las experiencias más difíciles por las que ha pasado en su vida, momento en el cual rompió el silencio al revelar que había sido víctima de un secuestro exprés, así como de un abuso sexual.

Según narró, todo sucedió cuando se encontraba trabajando en la telenovela "Baila Conmigo" de 1992, momento en el cual fue subido a un automóvil en contra de su voluntad por una banda de secuestradores quienes lo privaron de la libertad por al menos seis horas, mismas en las que robaron los fondos de sus cuentas bancarias, además de haber sufrido tocamientos por parte de una de las mujeres del grupo criminal.

“Traía yo cuatro escoltas porque me habían secuestrado exprés. Fue un incidente aislado que me llevaron en un carro horas, casi seis horas vaciándome las cuentas de banco cuando estaba haciendo “Baila conmigo”. Me manosearon, una de las chavas que estaba atrás. Te sientes viol#do, tienes mucho miedo", reveló con la mirada pérdida.

Asimismo, habló sobre la ocasión en la cual le robaron su camioneta a las afueras del teatro Jorge Negrete durante la época de los noventas, lo que lo llevó a recordar otra situación en donde casi le disparan con un arma de fuego durante un violento asalto que sufrió junto a la actriz Karime Lozano.

"En los 90’s era una época muy difícil en nuestro país, ya me habían asaltado, me robaron una camioneta afuera del Jorge Negrete en la taquilla. En otro momento me asaltaron con Karime Lozano, le pusieron la pistola, me pusieron la pistola a mí, me hincaron, casi me disparan", comentó Alexis Ayala.