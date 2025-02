¿Qué fue de Viola Dorantes, hermana de Paquita la del Barrio?

La noticia de la muerte de Paquita la del Barrio a los 77 años de edad ha causado conmoción en el mundo del espectáculo. Políticos, entidades de gobierno y famosas han expresado mensajes de condolencia a su familia, pues su fallecimiento fue sorpresivo. La cantante se fue a dormir la noche del domingo y no despertó, por lo que sus seres queridos confirmaron la triste noticia y pidieron respecto para poder pasar este difícil momento.

Esta noticia ha hecho que se vuelva tendencia el nombre de Viola Dorantes, hermana de Paquita, con quien inició su carrera musical, y algunos internautas se preguntan qué fue de ella. Las hermanas formaron parte del dueto Las Golondrinas que sirvió como plataforma para que Francisca Viveros Barradas diera el salto que necesitaba para iniciar una exitosa carrera musical.

¿Qué fue de la hermana de Paquita la del Barrio?

Debido al éxito del dueto, las hermanas se separaron para que cada siguiera su carrera en solitario, desafortunadamente Viola no contó con la misma suerte, ya que no pudo consolidar su carrera. Grabó cuatro discos y después de ello fue despedida de la disquera, pues no tuvo el éxito que se esperaba, por lo que durante años dejó la escena musical.

Fue en el 2018 cuando las hermanas resolvieron sus diferencias y volvieron a unir sus voces para cantar juntas nuevamente. En esa ocasión decidieron revivir las glorias juntas y con su particular estilo, Paquita dijo que sí se "habían mandado a la chingada" pero ya estaban reconciliadas. Desde entonces ambas permanecieron una al lado de otra.

La hermana de Paquita la del Barrio formó parte de La Voz Senior en el 2021. En ese entonces cautivó a todos con su voz, de modo que Belinda la seleccionó para que formara parte de su equipo gracias a la maestría con la que cantó "Que Nadie Sepa Mi Sufrir".

Viola acompaño a Paquita los últimos días de su vida, según cuenta su representante Francisco Torres, pues las hermanas ya habían resuelto sus diferencias, incluso en el 2023 acompañó a Paquita en algunas de sus presentaciones, donde nuevo, cantaron juntas como en los tiempos de Las Golondrinas.

