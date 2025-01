Guillermo del Toro y hermano de Jaime Camil evacúan sus casas en California ante fuertes incendios forestales

Los incendios en California continúan consumiendo varias hectáreas del bosque alrededor del estado, incluidas las casas de varias celebridades de Hollywood, quienes ya tuvieron que evacuar sus casas con el objetivo de resguardar sus vidas, ya que el fuego podría alcanzar las estructuras en cualquier momento.

Famosos como Mark Hamill, Mandy Moore y James Woods, Heidi y Spencer Pratt, Bradley Cooper, Ben Affleck, Jennifer Aniston, incluso Kamala Harris, viven en la zona donde podría haber conflictos con el fuego, por lo que decidieron abandonar sus casas; a pesar de ello, más de mil 400 bomberos continúan trabajando en el área, y más de 70 mil personas buscaron un lugar alternativo para vivir mientras tanto.

Los incendios están en cuatro importantes focos de Los Ángeles, donde los bomberos intentan impedir su avance, lo que ha resultado difícil por las fuertes rachas de viento. Hasta el momento se reportan dos personas muertas y varias más heridas por las llamas que no dejan de crecer hasta este 8 de enero.

La actriz abrió la puerta de su casa para quienes necesiten un lugar de descanso. Crédito: @eizagonzalez

Guillermo del Toro abandona su casa por los peligros del incendio forestal

Guillermo del Toro, director de cine, fue uno de los mexicanos que se vio orillado a dejar su casa con el objetivo de ponerse a salvo. Hasta el momento, el famoso cineasta no ha dado a conocer la situación en la que se encuentra, pero fue The Hollywood Reporter donde se aclaró que se encuentra fuera de peligro, no así su vivienda.

A pesar de que es dueño de varias residencias a lo largo del estado de California, el mexicano vive actualmente en Westlake Village, Estados Unidos, de acuerdo con los reportes de fanáticos de su trabajo. Guillermo se fue de México tras un hecho violento que azotó a su familia, pero él es originario de Guadalajara, Jalisco.

Mexicanos famosos evacúan sus casas en Hollywood por el peligro inminente del incendio forestal

Jaime Camil escribió un mensaje en sus redes sociales oficiales, donde informó que personas cercanas a él, incluido su hermano, tuvieron que salir inmediatamente de sus casas para que las consecuencias no fueran mayores, por lo que se dijo profundamente preocupado.

"Los incendios y los fuertes vientos son realmente graves, mi pensamiento está con todos los afectados. Mi hermano y muchos amigos queridos tuvieron que evacuar y estoy profundamente preocupado por su seguridad. Por favor, cuídense mucho y manténganse a salvo ahí fuera. Mi corazón está con todos ustedes durante este momento difícil", escribió Jaime Camil.

Jaime Camil se dijo preocupado por su hermano. Crédito: @jaimecamil

Eiza González también se unió a los buenos deseos para todas las personas que pudieran estar en peligro. En un mensaje de Instagram le dijo a la gente que podrían ir a su casa en caso de necesitar un lugar para quedarse ante los riesgos de vivir cerca del incendio forestal.

"Esto da mucho miedo, si alguno de mis amigos o personas que me conocen necesita un lugar para quedarse, háganmelo saber, por favor. Por favor, evacúen, salgan de ahí, no se está deteniendo y seguirá yendo por toda la ciudad. Todos recen por LA", escribió Eiza González en sus redes sociales

