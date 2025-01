¿Will Smith como Neo?, el actor hizo un guiño sobre su posible aparición en una nueva película de "Matrix"

El día de ayer el famoso actor estadounidense Will Smith se volvió tendencia en las redes luego de que publicara un video en su cuenta oficial de Instagram en el cual a través de un mensaje hacía referencia a la ocasión en la que rechazó ser Neo en 1997, el protagonista de la aclamada cinta de ciencia ficción "Matrix", dirigida por por las hermanas Lilly Wachowski y Lana Wachowski.

“En 1997, las hermanas Wachowski le ofrecieron a Will Smith el papel de Neo en Matrix pero lo rechazó. Eligió Wild Wild West, creyendo que era una mejor opción en ese momento. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿Cómo habría sido Matrix con Will Smith siendo Neo? Despierta, Will... La Matrix te tiene a ti…”, se lee en el video.

Dicho post causó todo tipo de especulaciones por parte de los usuarios de las redes, quienes creyeron que se trataba del anunció de una nueva entrega de la saga "Matrix" pero esta vez con Will Smith como el protagonista, o tal vez de un posible remake o reboot de la primera entrega, lo que no le agrado a muchos, pues aseguraron que Keanu Reeves era el Neo perfecto, y que en todo caso sería mejor una historia en donde aparecieran ambos juntos.

¿Will Smith será el protagonista de una nueva película de "Matrix"?

De acuerdo con el famoso portal "The Hollywood Reporter", no se tiene contemplado al actor Will Smith para participar en el próximo proyecto de la saga "Matrix", mismo que según se sabe, será dirigido por el cineasta Drew Goddard ("The Cabin in the Woods"), y escrito y producido por una de las creadoras de la franquicia, Lana Wachowski.

Posteriormente, se dio a conocer que según un reporte de THR, el video publicado por Will Smith estaría relacionado con su aparición en un posible comercial para el Super Bowl, aunque algunas personas han teorizado que podría ser un guiño a su próximo material discográfico, ya que según lo declarado por el actor en otra ocasión, se estaba preparando para sacar su primer álbum tras 20 años de ausencia en el mundo de la música.

