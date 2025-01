Jennifer López y Ben Affleck logran un acuerdo de divorcio, esto es lo que sucederá con su fortuna

Jennifer López y Ben Affleck parecían haber formado una de las grandes historias de amor en Hollywood, pues retomaron su romance casi 20 años después de haber terminado su primer compromiso. Sin embargo, el matrimonio duró tan sólo dos años y tras varios meses de un proceso legal iniciado a solicitud de la cantante, la pareja ha logrado un acuerdo de divorcio que soluciona lo que ocurrirá con su fortuna.

Fue en julio de 2022 cuando los actores llegaron al altar con una sorpresiva ceremonia en Las Vegas, Nevada, en la que sólo estuvieron acompañados de sus hijos. En agosto de ese mismo año lo hicieron por segunda vez, pero con una lujosa fiesta en la mansión que Ben Affleck tiene en Georgia y que habría comprado cuando se comprometieron por primera vez, pues tenía la intención de que se casaran en esa propiedad.

Aunque la “Diva del Bronx” se mostró más enamorada que nunca y le dedicó su noveno álbum “This is me… Now”, en el que habla de su historia de amor, los rumores sobre una separación surgieron en marzo de 2024 y el hermetismo que existía sobre su matrimonio desató teorías que apuntaban a una infidelidad. Tras meses de especulaciones, en agosto -justo en el marco de su segundo aniversario- la cantante solicitó el divorcio ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles citando “diferencias irreconciliables”.

JLo solicitó el divorcio ante un tribunal de Los Ángeles en el marco de su segundo aniversario. Foto: AP

¿Cómo quedó el acuerdo de divorcio?

A unos meses de iniciar el proceso legal, la pareja llegó a un acuerdo de divorcio y, de acuerdo con la revista People, Jennifer López indicó al ya mencionado Tribunal que ninguno de los interesados quería manutención conyugal y que cada uno pagaría los honorarios de sus abogados. Además, pese a la falta de un acuerdo prenupcial y que las ganancias obtenidas durante su matrimonio deberían repartirse por la mitad, los actores habrían decidido mantenerlo como estaba antes de su unión para conservar una relación cordial.

Ante esto, Ben Affleck conservará las ganancias que obtuvo por la compañía que fundó con Matt Damon en 2022 y que ha producido proyectos como “Unstoppable” y “Los instigadores”. Mientras tanto, JLo también se quedará con lo que ganó por las películas “Atlas”, “La madre”, “Una boda explosiva” y “Cásate conmigo”, una suma que asciende a poco más de 500 millones de dólares de los que 400 le corresponden a la cantante.

JLo y Ben Affleck se reencuentran tras su divorcio

Pese a que el 20 de febrero será oficial su divorcio, Jennifer López y Ben Affleck han mostrado tener una buena relación y en diciembre pasado se reunieron como parte de un desayuno de Navidad en Soho House de Hollywood. Esto despertó esperanza en los fans, pues existieron rumores de una reconciliación que se hicieron más fuertes debido a que hace tan sólo unos días la cantante fue captada en la casa del actor acompañada de su hija Emme y Samuel, el hijo menor del también productor.

El divorcio de JLo y Ben Affleck concluiría de manera oficial el 20 de febrero próximo. Foto: IG @jlo

Al respecto, una fuente cercana a la pareja declaró a People que no existe la posibilidad de que estén juntos de nuevo, pero llevan una relación cordial: "A los niños les encanta pasar tiempo juntos. Ben y Jennifer siempre hacen todo lo posible para que los niños sean felices. Los niños no manejan, así que Ben y Jennifer seguirán facilitando sus reuniones. No volverán a estar juntos".

Sigue leyendo:

Jennifer López reaparece feliz junto a este hombre, ¿es su nuevo amor?

Exnovio de Jennifer López podría llegar a la cárcel por un presunto delito, la policía ya investiga