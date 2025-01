“El Capi” Pérez revela que ha prestado a sus amigos más de 30 mil pesos y les envía un mensaje: “quédense con el dinero”

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como El Capi Pérez, no solo es uno de los presentadores más carismáticos de la televisión mexicana, sino también un hombre que enfrenta los retos personales que vienen con la fama. Durante una entrevista en el popular canal de YouTube de El Escorpión Dorado, el conductor de Venga la Alegría habló abiertamente sobre un tema que desde que su carrera despegó y es famoso, ha sido una constante, nos referimos a los préstamos de dinero a sus amigos cercanos.

En una reveladora charla, El Capi confesó que su éxito profesional ha generado dinámicas complicadas con algunos de sus amigos de toda la vida. Según explicó, las peticiones económicas se volvieron cada vez más comunes, llegando a prestar más de 30 mil pesos a sus amigos. Sin embargo, lejos de generar resentimientos, el conductor tomó una postura inesperada.

El Capi compartió que, debido a la apretada agenda que maneja, ha descuidado algunas amistades, especialmente las que mantiene en su natal Aguascalientes. Con un toque de humor característico, pero también con sinceridad, se disculpó públicamente por no ser el amigo que quisiera ser. “Soy una basura”, comentó entre risas, reconociendo que ha priorizado su carrera por encima de sus relaciones personales.

Además de aceptar sus fallas, Pérez admitió que la fama cambió la dinámica con sus conocidos. Algunos de ellos comenzaron a buscarlo no solo para compartir momentos, sino también para pedirle ayuda económica. Aunque asegura que el cariño hacia estas personas permanece intacto, decidió poner un alto a las deudas para proteger sus relaciones y evitar conflictos innecesarios.

“Me han pedido lana y aprovecho para decirles que ya no me deben lana, quédense con el dinero que les he prestado. He prestado como 30 y tantos mil varos. Te sigo queriendo, pero no quiero que haya dinero entre nosotros”, dijo El Capi.