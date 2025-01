Yolanda Andrade reaparece y sorprende su buen estado de salud | VIDEO

La conductora Yolanda Andrade continúa enfrentando un desafío personal que pone a prueba su resiliencia y determinación desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023, mismo que le ha causado problemas neurológicos. La también actriz ha seguido un riguroso proceso médico bajo la supervisión de especialistas en Los Ángeles, ciudad a la que viajó a finales del 2024 para encontrar solución y explicaciones a lo que ha estado presentando, sobre todo en cuestiones del habla.

Aunque la situación es delicada, los avances en su diagnóstico han permitido un enfoque más claro sobre las opciones terapéuticas disponibles, y prueba de los avances en los tratamientos fue su reciente aparición junto a Isabel Lascurain, en un divertido video que compartió la cantante en redes sociales.

Fieles a su característico sentido del humor, y a pesar de las dificultades que Yolanda Andrade sufre para expresar palabras de forma fluida, las artistas contaron una broma muy peculiar que existe entre ellas.

“Oigan, entonces recuerdan que yo tenía una perrita que se llamaba Pepa, entonces la Joe, pues siempre me albureó y me dio doble sentido de toda la Pepa”, explicó Isa, a lo que Andrade agregó: Claro, y me dijo: ‘se me murió la Pepa’ y yo dije: ‘¿cómo es posible?’. A su vez, Lascuarin añadió: ‘se me murió la Pepa’, y me dijo: ‘eso no se muere Isabel’”.