Noé Hernández entra al mundo de "Pedro Páramo" con la ópera prima de Rodrigo Prieto

La próxima semana se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto la tan esperada película de “Pedro Páramo”, una adaptación de la novela mexicana de Juan Rulfo que se espera conquiste al público. Este material fue el debut como director de Rodrigo Prieto y el actor Noé Hernández dio algunos detalles sobre cómo fue recrear “Comala”.

“Es la visión de Rodrigo y para mí es muy acertada. Fue trabajar un universo en el cual yo crecí, por eso me gusta Pedro Páramo, y toda la literatura de Rulfo, porque es muy cercana a mí, es decir, al campo, a las historias de pueblos y a las brujas; a ese sol que quema, a la tierra ardiente, a la pobreza extrema, esos fantasmas que entran y se mezclan con la normalidad, así era mi pueblo. Entonces filmar esta película fue reencontrarme con mis raíces en el cine”, detalló.

Hernández adelantó que todo esto estará en la adaptación cinematográfica, pues tan sólo para una toma hasta burros hay, y les tomó casi dos horas llegar a la locación, pasando por mucha terracería y polvo, pero valió la pena cada minuto, porque llegaron al mundo de Rulfo. No obstante, aceptó que al principio sí tuvo sus dudas sobre el trabajo del nominado al Oscar como cinematógrafo.

“Si pensé que Rodrigo era fotógrafo, pero sabía que también eso era un plus porque por lo menos a nivel de imágenes saldría algo extraordinario… Y gran sorpresa me llevé, creo que hasta ahorita es de los mejores directores con los que he trabajado, dirige desde la imagen y es muy preciso en sus indicaciones, de momento te dice ‘muévete tres centímetros a tu derecha’ y es porque en imagen cambia totalmente”, contó.