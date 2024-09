¿Hija de Biby Gaytán tendrá una boda musulmana o cristiana? Esto reveló la actriz y cantante

Alejandra Capetillo, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se comprometió desde el día 20 de julio con Nader Shoueiry, a quien conoció durante su estancia en Madrid, España. A raíz de la noticia, comenzó a circular la nota de que el novio es libanés, por lo que la boda podría ser también musulmana, es decir, Ale podría convertirse al Islam. Fue Biby Gaytán la que habló al respecto.

"Un día con mucha felicidad. Hermanas, muchas gracias por llenarnos de tan bonita energía en este día tan especial, we love you", "Corta en palabras, pero con el SÍ en grande", fueron algunos de los mensajes que publicó la influencer en sus redes sociales con fotografías y videos románticos.

Al respecto, fue Biby Gaytán quién reveló algunos de los secretos detrás de la bod que ya está siendo organizada. Informó que debido a la nacionalidad libanesa del novio, había una remota posibilidad de que fuera una ceremonia más bien musulmana, pero no se trata de alguien ortodoxo; lo que sí pudo confirmar es que definitivamente habrá una ceremonia por la iglesia.

“Tengo entendido que él practica el islam porque es libanes, pero es una persona no tan ortodoxa, digamos, como son hoy en día muchos chavos”, explicó Biby sobre la religión de su yerno y, sin dudarlo, aclaró: “100% se van a casar por la Iglesia”.

Por otra parte, aseguró que desde un principio supieron que se trataba de una relación seria, principalmente porque el hombre tiene aproximadamente 8 años más que Alejandra, y generalmente son los mayores quienes buscan establecerse y buscar algo mucho más familiar.

"No sabes que buen muchacho es, todos lo queremos. Se llevan entre 8 y 10 años. Cuando me dijo que ya era su novia, yo dije: ‘Se me hace que ahí se quedó mi niña’, porque generalmente un hombre más grande busca establecerse”.