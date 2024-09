Hermano de Daniel Bisogno y conductores de Ventaneando dan detalles del trasplante del conductor: “nunca lo vi con tanto miedo”

Este jueves 5 de septiembre se confirmó que Daniel Bisogno ya recibió el trasplante de hígado, mismo que desde hace algunos meses reveló que necesitaba, luego de haber pasado semanas muy complicadas en un hospital al inicio de este año.

Fue el miércoles 4 de septiembre cuando los conductores de Ventaneando pidieron donadores de plaquetas para el querido “Muñe” y tan solo 24 horas después, en el mismo espacio dieron detalles de la cirugía de Daniel Bisogno, así como de la salud del mismo.

¿Cuál es su estado de salud?

Foto: IG @bisognodaniel

Durante la emisión de este jueves 5 de septiembre, Pedro Sola, Rosario Murrieta, Linet Puente y Mónica Castañeda recibieron a Alejandro Bisogno, hermano de "El Muñe" y juntos dieron detalles de la cirugía de trasplante que recibió para que su salud mejore a lo largo de los próximos meses, el hermano del conductor reveló cuál fue la petición que le hizo Daniel antes de entrar al quirófano.

“Mi hermano, al final, yo daría mi vida por él y por mi hermana…fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera ‘si algo me pasa encárgate que no le haga falta nada a Micaela’... es muy fuerte, no quería llorar”, dijo Alex Bisogno