Ángela Aguilar presume orgullosa su amor por Christian Nodal con tierno video tras concierto en Panamá

Christian Nodal y Ángela Aguilar hacen caso omiso a las críticas que reciben por su relación y gritan su amor compartiendo en redes sociales tiernos momentos juntos, como el más reciente tras el concierto del sonorense en Panamá donde estuvo acompañado de su esposa. La intérprete se mostró orgullosa del cantante y agradeció al público las muestras de apoyo y carillo que recibió durante su corta estancia en aquel país.

En junio pasado los intérpretes de "Dime cómo quieres" confirmaron su romance generando gran escándalo y rumores de una infidelidad por parte del cantante, pues tan sólo dos semanas antes había anunciado el fin de su relación con la trapera argentina Cazzu. Cuando parecían disiparse las críticas, la pareja llegó al altar en julio pasado con una íntima ceremonia que despertó la teoría de que un embarazo podría ser el motivo debido a la inmediatez con la que surgió el compromiso.

Ángela Aguilar comparte tierno momento junto a Christian Nodal. Foto: IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar comparte romántico momento junto a Christian Nodal

Aunque la pareja mantiene los detalles de su matrimonio alejados de redes sociales con el propósito de evitar los comentarios negativos, han regalado a sus fans algunos instantes en los que derrochan amor y demuestran que están más unidos que nunca pese a la polémica que los rodea. Tal y como lo hizo la cantante, quien agradeció el cariño a su pareja con un video en el que se les ve jugando y tomados de la mano en un aeropuerto poco antes de tomar su vuelo tras el concierto que Nodal ofreció en Panamá.

“Gracias, Panamá, por recibir tan bonito a mi marido”, escribió la cantante en el clip compartido a través de sus historias en Instagram y que acompañó con la canción “Bandolebrios” de Christian Nodal. Aunque la menor de los Aguilar estuvo junto al cantante en el concierto no compartieron el escenario como suelen hacerlo en algunas de sus presentaciones.

La pareja fue captada recientemente en Zacatecas, lugar en el que la familia Aguilar tiene un lujoso rancho, "El Soyate". Durante este tiempo la pareja aprovechó para realizar algunas de las actividades favoritas de la también modelo, de 20 años, como montar a caballo permitiendo que su ahora esposo montara a “Troyano” que es un de sus ejemplares favoritos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar son captados en Zacatecas, lugar donde la familia de la cantante tiene un rancho. Foto: IG @reinaveneenosa

Aunque Pepe Aguilar le mostró su apoyo a la pareja con un emotivo mensaje tras su boda, en una reciente entrevista admitió que nunca estuvo de acuerdo con el compromiso de su hija menor y el cantante. Además, ha mencionado que también se hizo cargo de los gastos de la lujosa ceremonia a la que asistieron celebridades como la modelo Nadia Ferreira junto a Marc Anthony, quien fue testigo de Nodal.

En una entrevista apra “Los 40 Colombia”, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la boda y si él se había encargado de los gastos, fiel a su estilo y con humor respondió: “¡Pues es que no te queda de otra! Claro que sí, absolutamente. ¿Qué crees? Mi yerno no me dijo: 'Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?’”, y sobre el costo dejó ver que habría estado llena de lujos: “No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila”.