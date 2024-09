La canción que obligaron a cantar a Christian Nodal y que ahora es un himno en su carrera: VIDEO

Con tan solo 17 años Christian Nodal apuntó en su carrera su primer éxito musical gracias al tema “Adiós Amor”, una canción que cuenta con billones de reproducciones y que sin duda es de las más queridas de su trayectoria, aunque recientemente se dio a conocer que la letra ni siquiera fue escrita para que él la cantara, así como que también al principio se negó a incluirla en su producción.

Christian hizo suyo el tema “Adiós Amor”, una composición de Salvador Garza qué fue grabada primero por Darey Castro, y que estaba destinada para ser incluida en un disco de Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho, pero que finalmente llegó a la voz de Nodal.

Según el cantante Darey Castro contó en una entrevista que el padre y mánager de Christian Nodal le preguntó sobre la canción “Adiós Amor”, ya que presuntamente la quería para que la cantara Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho, pero a las pocas semanas el vocalista de la agrupación sufrió un accidente en el que perdió la vida.

La canción después fue destinada a Christian Nodal, quién aseguran se negaba a interpretarla, pero finalmente fue convencido por su padre Jaime González, situación que ahora agradecen, ya que fue el proyecto que lo destinó al éxito a su corta edad y que lo sigue elevando como uno de los mejores cantantes de la escena del regional mexicano.

“Después Christian Nodal no la quería grabar, ‘Christian no se si no la querías grabar, pero tu papá me dijo’ y es un himno esa rola con Christian”, es lo que contó el cantante Darey Castro.