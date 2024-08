VIDEO: Ángela Aguilar presume su lujosa vida junto a su esposo Christian Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no ha dejado de brindar sorpresas a las personas que siguen su carrera ya sea estén de acuerdo o no con su vida juntos, recién anunciaban su noviazgo cuando semanas después ya se estaban casando y ahora no paran de compartir la vida de lujos que mantienen cómo esposos.

Los recién casados continúan disfrutando de sus días libres y dan a conocer los viajes y experiencias más lujosas que hacen juntos, se sabe que pasaron su luna de miel en Los Cabos y después acudieron a Zacatecas, al rancho El Soyate de la familia Aguilar para celebrar el cumpleaños de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar presume su lijoso paseo en yate. Captura de pantalla IG/angelaaguilar

¿Qué ha pasado con Ángela Aguilar y Nodal?

Cuando se acabaron los festejos en el rancho en Zacatecas, Ángela Aguilar y Christian Nodal junto a otros miembros de la familia se refugiaron en el mar para disfrutar de más días de vacaciones, justo antes de retomar cada uno sus compromisos que tienen pactados de conciertos y eventos como parte de su carrera.

A través de sus redes sociales fue Ángela Aguilar quien compartió un video en donde se aprecia que disfruta de un paseo en bote por el océano, la ahora esposa de Christian Nodal se ha visto muy reservada en cuestión de todo lo que tenga que ver con su reciente matrimonio con el grupero pero no ha dejado sentidos Asus fanáticos que quieren conocer cómo va su relación con él famoso.

Nodal y Ángela siguen disfrutando de su amor. Captura de pantalla IG/nodal

¿Cuándo se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Fue el pasado miércoles 24 de julio cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una ceremonia secreta en la lujosa hacienda San Gabriel de las Palmas, sitio ubicado en el estado de Morelos muy cerca de Tequesquitengo. La fiesta se celebró con amigos y familiares muy cercanos y se sabe que solo fue por el civil.

Es importante recordar que en cuanto se supo de la sorpresiva boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar empezaron también decenas de especulaciones en donde algunos aseguraban qué se estaban cazando debido a que ella estaba embarazada y que Pepe Aguilar los había obligado a estar juntos, aunque después fue descartada esta posibilidad, pero se dice que ya que están casados si buscan a su primer bebé como pareja.