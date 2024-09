Documental de RM sobre BTS será presentado en importante festival internacional de cine

Recientemente, se confirmó que Kim Namjoon, mejor conocido como RM, podrá presentar su documental sobre él y BTS en un importante festival internacional de cine, lo cual significa un gran logro para el cantante y la agrupación, ya que normalmente no se presentan documentales en este tipo de eventos.

De acuerdo con la prensa coreana, el documental de RM llamado "RM: Right People, Wrong Places" se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Busan de este año, por lo que todos los asistentes podrán disfrutarlo en las pantallas del evento. Sin embargo, se espera que este pueda llegar a otras partes del mundo en un futuro, justo como ha ocurrido con otros documentales sobre la boyband y sus miembros.

RM trabajó en un documental antes del servicio militar. (Créditos: BIG HIT & HYBE)

¿De qué trata el documental de RM de BTS?

Según reveló el propio Kim Namjoon, "RM: Right People, Wrong Places" es un testimonio de su evolución como músico y artista, pues habla de alguien que no tiene miedo de asumir grandes riesgos sonoros. Además, es un recordatorio de que, en la vida y el amor, no todo es totalmente blanco o totalmente negro, más bien existen grises y grandes posibilidades.

El documental se grabó en tres ciudades. (Créditos: BIG HIT & HYBE)

Por otro lado, el líder de BTS confiesa cómo se siente y revela que a veces se cree un extraño en entornos convencionales y otras veces se siente fuera de lugar en situaciones inusuales, por eso el documental lleva ese nombre. Aunque en el documental no salen sus compañeros, sí habla de sus inicios con la banda y su crecimiento artístico.

De hecho, narra los ocho meses previos a su alistamiento militar y el proceso de creación de su segundo álbum en solitario, "Right Place, Wrong Person", el cual fue lanzado el 24 de mayo del 2024.

Se proyectará al aire libre en el Busan Cinema Center.

Se desarrolla en Seúl, Tokio y Londres.

Mantiene el estilo visual único del director Lee Seokjun.

¿Por qué eligieron el documental de RM?

De acuerdo con el programador Kang So Won, el documental de RM no solamente habla sobre su carrera artística, por lo que puede ser un material que pueden disfrutar los seguidores de BTS y otras personas. De hecho, lo calificó como un contenido "atractivo" para el público. "Esta será la segunda vez que se proyecta un documental en un gran cine. Queríamos mostrar una variedad de películas y creemos que esta será disfrutada no solo por los fanáticos sino también por el público en general", detalló.

Aunque todos desean ver al líder de BTS en el festival, lo cierto es que no podrá asistir debido a sus deberes con el servicio militar, según dijo Kang So Won. Sin embargo, Lee Seokjun, director del domental, estará ahí pasa saludar a todos los asistentes del evento.

