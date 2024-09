Jungkook cumple 27 años: Así ha sido su cambio físico desde su debut en BTS

Jungkook, conocido por ser el miembro más joven de BTS, celebró su cumpleaños 27 este 1 de septiembre, por lo que sus fans, quienes son conocidos como ARMY, no dudaron en mandarle muchas felicitaciones en sus redes sociales. Además, recordaron lo mucho que ha crecido en estos años y cómo ha sido su cambio físico desde que debutó en la agrupación de K-Pop.

Jungkook cuando era un niño.(Créditos: Especial)

¿Cómo ha sido el cambio físico de Jungkook?

El cantante surcoreano, quien ha ganado fama gracias a éxitos como "Seven" y "Standing Next to You", es el más joven de los integrantes de BTS, pero sus capacidades para cantar y bailar nunca se han quedado atrás, ya que por eso es llamado "Golden Maknae". De hecho, desde su debut ha sido excelente bailando, cantando, componiendo y produciendo música.

Aunque siempre ha sido un increíble artista, es cierto que sus habilidades han mejorado con la práctica, por lo que hoy podemos ubicarlo como uno de los mejores cantantes de toda la industria. Además de esto, Kookie es famoso por su apariencia, pues es también es considerado uno de los más guapos del K-Pop.

Jungkook al poco tiempo de debutar en BTS. (Créditos: Archivo)

Sin embargo, Jungkook, quien debutó cuando tenía solamente 15 años de edad, no siempre fue el chico sexy que conocemos, pues antes era considerado uno de los "lindos" de BTS. Pero, conforme fue creciendo mostró una imagen más madura y sensual, lo que causó que dejara esa imagen atrás.

Kookie presumiendo sus tatuajes. (Créditos: Facebook / BTS)

Actualmente, el cantante presume una figura delgada y bien tonificada, tanto así que se ha convertido en modelo de marcas como Calvin Klein, donde ha presumido su abdomen con cuadritos y pecho marcado. Además, no teme en mostrar algunos de sus tatuajes y perforaciones, los cuales le han dado una imagen única.

El maknae modelando para Calvin Klein. (Créditos: Calvin Klein)

¿Jungkook tiene cirugías plásticas?

Aunque Jungkook luce muy diferente desde su debut, en realidad es poco probable que tenga cirugías plásticas, pues realmente no ha cambiado mucho. De hecho, su cambio de apariencia puede deberse a la edad y el estilo de vida que tiene hoy en día, ya que cuida más su alimentación, realiza actividad física y sigue una rutina de cuidado facial.

Además, el maquillaje y estilo del cantante ha cambiado con el paso de los años, pues ha dejado atrás los delineados que antes usaba él y sus compañeros. También, se han olvidado de tu estilo hip-hop tan característico de su debut y han optado por un estilo más sofisticado.

Jungkook posee una belleza natural. (Créditos: Calvin Klein)

