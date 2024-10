Mario Bezares habla de Adrián Marcelo por primera vez y manda contundente mensaje: "vencimos con amor"

Llegó a su fin La Casa de los Famosos México. Mario Bezares fue el favorito del público y gracias a los votos fue proclamado ganador de uno de los más importantes realitys de los últimos años en este país. Los demás finalistas fueron Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo.

Sin embargo, fuera de la casa todavía siguen dando contenido y poniendo temas a discutir sobre la mesa. Cuando todo parecía indicar que no hablarían más de Adrián Marcelo, uno de los principales protagonistas de las polémicas en el concurso, Mario Bezares reveló que las estrategias no le salieron bien al regiomontano.

Mario Bezares habló por primera vez del pleito entre su equipo, el Team Mar, con Adrián Marcelo, asegurando que se trata de un juego de estrategias y mientras ellos intentaban hacer la suya de manera apabullante, en contra de las personas, la de Mar fue a través de la serenidad y el amor.

"Lo que pasa es que el reality se basa en estrategia, él formó su estrategia junto con su equipo. Nosotros formamos nuestra estrategia y creo que no aguantó nuestra estrategia, y eso fue la definición de que nosotros, dando el mensaje que estamos dando, ese es el triunfo que tiene la casa. Ellos tenían una estrategia apabullante y demás, sin embargo, nosotros con serenidad, tranquilidad y amor, pues vencimos"

Por último, aseguró que no se trata de una persona innombrable, pero quiere que quede claro que la manera en que se jugó el juego por parte del Team Mar, es la forma en que se tienen que contrarrestar otras fórmulas de juego, y hay gente que no lo aguantó.

"No es que sea el innombrable, no para nada, lo que pasa es que él jugó su estrategia como nosotros lo jugamos también, desafortunadamente, no aguantó nuestra estrategia"