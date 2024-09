Ricardo Peralta se prepara para ser eliminado: "Estoy lista para ver si México me quiere"

Contrario a lo que se pensaba al iniciar el proyecto, Ricardo Peralta es uno de los participantes más odiados de “La Casa de los Famosos México” por la actitud que ha mostrado ante las cámaras. Algo por lo que también fueron eliminados otros integrantes de su equipo como Gomita, ante esto el influencer expresó su temor a ser expulsado ya que esto comprobaría que no tiene el apoyo del público como él esperaba.

El youtuber se ha mostrado seguro de mantener su lugar en el reality show ante la popularidad de que la gozaba antes de convertirse en blanco de críticas. Incluso, le dijo a Sian Chiong estaba seguro con él ya que supuestamente es uno de los participantes “más fuertes” de la temporada. Sin embargo, en el exterior la realidad es completamente diferente y su actitud lo ha llevado a ser uno de los más odiados.

Ricardo Peralta se prepara para ser eliminado de LCDLF México. Foto: IG @torpecillo

Pese a las constantes eliminaciones del equipo Tierra, los que permanecen en la casa insisten en que tienen una estrategia sólida y ven en Ricardo Peralta la pieza clave de su éxito. Sin embargo, la salida de Gomita el pasado domingo hizo dudar al influencer del cariño del público y dijo estar preparado para abandonar el programa y, con ello, darse cuenta si aún tiene el carió de los fanáticos.

“Yo estoy lista, yo estoy lista, hermosos, para ver si México me quiere”, dijo entre risas Ricardo Peralta mientras sus compañeros insistieron en que podría llegar a la final. Al respecto, Adrián Marcelo lo comparó con Apio Quijano a quien calificó como “sombrío” y aseguró que el youtuber era “la alegría de la casa” en esta temporada.

Ricardo Peralta teme ser eliminado tras la salida de Gomita. Foto: IG @torpecillo

Gomita envía mensaje a Ricardo Peralta

A su salida Araceli Ordaz enfrentó una fuerte realidad al darse cuenta de los comentarios negativos que se desataron por su actitud y comentarios en “La Casa de los Famosos México”. La influencer reconoció su error y durante un live con Pablo Chagra envío un mensaje a Ricardo Peralta haciéndole saber que también se ha equivocado, aunque espera mantener la gran amistad que comenzaron en el programa.

“Ricardo te amo y sé que jugaste de la manera en la que podías jugar. No te puedo juzgar, yo creo que no soy quién para juzgarte. Está muy duro acá afuera, pero los buenos amigos siempre están en las buenas y en las malas. Siempre estoy para ti y también te voy a decir tus errores no sólo tus virtudes, creo que un buen amigo también te va a decir tus errores. Te quiero mucho y me encantó conocerte y tener una química con alguien como tú, me quedo con lo que viví adentro”, dijo.