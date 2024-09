Paul Stanley se sincera sobre Mario Bezares: "No lo perdoné"

Paul Stanley se sinceró con los medios de comunicación sobre su esperado reencuentro con Mario Bezares en La Casa de los Famosos, afirmó que su reencuentro fue liberador pero reconoció que aún lo sigue procesando aunque dijo "es algo muy fuerte para mí revivir todo lo que pase de niño pero bueno hay que darle vuelta a la página".

Y explicó "que quede claro no es un perdón lo que hice porque no tengo que perdonar a Mario Bezares ni a su familia, yo lo único que hice fue decirle yo estoy en paz contigo y yo no tengo ningún problema yo ya solté como lo dije y tu también, ya suéltalo como lo dije y bendiciones para los tuyos".

Aunque admitió que "es algo que va a seguir en mi vida, en mi mente y mi corazón, es la tragedia que pase pero ya de otra forma pues trabajando y sanando" Foto: Instagram lacasafamososmx

El hijo del desaparecido conductor Paco Stanley explicó que su participación ocurrió luego de que en una ocasión la productora de La Casa de los Famosos, Rosa María Noguerón, visitará el Programa Hoy y él le comentará que estaría muy curioso que los congelarán y él entrará al reality, idea con la que ella quedó maravillada y después se concreto.

Paul Stanley sobre reencuentro con Mario Bezares: "Es un acto de amor a uno mismo, a las familias"

Paul Stanley confesó que luego de que la productora le hiciera la invitación él le dijo que lo pensaría y que accedió gracias a que ha tomado terapia "la terapia es sanadora para nuestras vidas", relató que platicó con su mamá y familia sobre el tema y considera que era momento de darle vuelta a la página "de todo ese momento que fue muy trágico para mí, para nuestras familias... es un acto de amor a uno mismo, a las familias".

Aunque admitió que "es algo que va a seguir en mi vida, en mi mente y mi corazón, es la tragedia que pase pero ya de otra forma pues trabajando y sanando" y enfatizó que es el mejor momento ahora que nació su hija Victoria, fruto de su relación con Joely Bernat con quien ha consolidado una familia desde hace varios años.

Foto: Instagram paulstanleyd

Sigue leyendo:

Muere joven cantante en extrañas circunstancias a un mes de casada, participó en My Hero Academia

Entre lágrimas, el hijo mayor de Mario Bezares le manda un contundente mensaje a Paul Stanley

*Puedes escuchar la declaración en el minuto 4:00