El mundo del espectáculo se volvió a vestir de luto luego de que falleciera la cantante japonesa Sanketsu Shojo Sayuri conocida como Sayuri a los 28 años de edad, la noticia fue dada a conocer por su esposo quien solicitó a los medios de comunicación respeto para su familia por los momentos difíciles que enfrentan tras la partida de la interprete.

"Nos gustaría informar humildemente a todos los que han estado apoyando a Sayuri de que falleció el 20 de septiembre. De acuerdo con los deseos de su familia, el funeral se celebró en privado, con la única presencia de parientes cercanos y conocidos. Les agradecemos sinceramente su apoyo a Sayuri durante toda su vida y rezamos con ustedes por su paz eterna", notificó su marido.

Era una reconocida cantante de temas como “Tower of Flower” de Lycoris Recoil, “Heikousen” de Scum’s Wish y “Koukai no Uta” de My Hero Academia. Foto: Prime Video

Fallece cantante de My Hero Academia a los 28 años de edad

Aunque la causa de su muerte no ha sido aclarada, la artista originaria de Japón, trascendió que su deceso habría sido provocado por una enfermedad crónica, la joven tenía un mes de casada y en julio pasado anunció que estaría ausente de los escenarios desde julio de 2024 debido a una disfonía funcional, un trastorno que provoca una alteración en la voz, "es muy doloroso no poder cantar. Mi forma de expresarme y conectar con el mundo", declaró en su momento.

Sayuri comenzó su carrera artística en el año 2010, era una reconocida cantante de temas como “Tower of Flower” de Lycoris Recoil, “Heikousen” de Scum’s Wish y “Koukai no Uta” de My Hero Academia.

