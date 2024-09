Paola Durante rompe en llanto por el reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley: “Nunca es tarde”

El distanciamiento entre Paul Stanley y Mario Bezares llegó a su fin luego de 25 años, pues los conductores se reencontraron en “La Casa de los Famosos México” días antes de la final. El momento sorprendió a fanáticos y otras celebridades, como Paola Durante que también estuvo alejada de los conductores desde hace varios años y que gracias al reality show pudieron verse de nuevo dejando atrás cualquier conflicto del pasado.

Paco Stanley fue asesinado afuera de un restaurante en la Ciudad de México en junio de 1999, tanto Mario Bezares como Paola Durante fueron señalados de estar implicados y pasaron un tiempo tras las rejas. Aunque ambos fueron exonerados el escándalo afectó sus carreras, además de que existía un fuerte rencor por parte de Paul Stanely quien se había negado a encontrarse con la modelo y presentador, hasta ahora.

La noche de este miércoles Paul Stanley generó gran sorpresa al ser uno de los invitados especiales en el reality show. El conductor del programa “Hoy” entró con la dinámica “congelados” y dedicó algunas palabras a cada habitante, aunque tomó su tiempo con Mario Bezares a quien, entre lágrimas, le mostró su apoyo y juró haber dejado atrás lo ocurrido hace 25 años, expresando que deseaba el mejor recuerdo para su hija.

Paola Durante pudo encontrarse con Paul Stanley tras más de dos décadas, por lo que se mostró conmovida del momento que protagonizó con Mario Bezares. La exbailarina de “Una tras otra” puntualizó en que el instante fue el adecuado pese a la dinámica en la que el presentador no podía moverse, pues indicó que todo aquello que tienen que decirse tiene que ser en privado y alejados de los reflectores.

“Paul es excelente ser humano, me dolió mucho lo que le pasó por su papá y que no tuviera más tiempo para conocerlo. Mario lo vio en el funeral a Paul, lo vio de chiquito y lo verlo ahora, sí impacta porque es igualito a su papá (…) Es el hijo de su mejor amigo que le quitaron, le quitaron la oportunidad de llorar, a Mario le han quitado muchas oportunidades, lo han juzgado muchísimo más que a mí, entonces todo lo que está pasando se lo merece y lloro de felicidad por Mario, no me imagino lo que pasó en esos momentos”, dijo Paola Durante.