Fall Out Boy regresó a México con concierto en el Palacio de los Deportes

Después de 10 años, la banda de rock Fall Out Boy regresó a México, los estadounidenses dieron inicio a su paso por tierras mexicanas en el escenario del Palacio de los Deportes con su gira "Days of Fall Out Past", en el que presentaron, con la imparable energía que los distingue en sus conciertos, sus grandes éxitos y la nueva música de su más reciente producción discográfica So much (for) stardust.

De manera puntual, el vocalista Patrick Stump se levantó de una camilla para saltar al escenario acompañado de impresionante pirotecnia que iluminó el recinto al ritmo de “Chicago is so two years ago”, interpretación, al igual que todas las canciones, que estuvo acompañada de cinemáticas mostradas en las pantallas haciendo alusión a cada uno de sus discos de estudio.

Fue cuando sonó ”Sugar, we're goin down”, seguida de ”Thnks fr th mmrs”, uno de sus grandes hits, que la banda dejó claro que había regresado para arrasar en México con un recorrido por su discografía que puso a todos los asistentes a rockear, lo que dio muestra del poder de Fall Out Boy en los shows en vivo.

Con un escenario que se vio la mayor parte de la noche iluminado por enormes llamaradas de fuego, que bailaban con la banda integrada por Patrick Stump, Pete Wentz, Andrew Hurley y Joe Trohman, también presenció la llegada de distintos montajes, como una oveja que se elevó por los aires y un gigantesco oso inflable, ambos objetos vistos en las portadas de los discos de la agrupación.

La banda terminó por encender al público cuando “My songs know what you did in the dark” comenzó a sacudir al Palacio de los Deportes, interpretación en la que el bajista Pete Wentz, puso a su bajo a escupir llamas de fuego, lo que causó sensación en el público.

Después de haber elevado la temperatura y la emoción de la audiencia al máximo, los estadounidenses llevaron a sus fans a una montaña rusa de emociones al tocar “So much (for) stardust”, tema de su último álbum y que dio paso al momento más emotivo de la noche cuando las linternas de todos los asistentes iluminaron el recinto.

En el cierre de su show, la banda se dispuso a terminar la noche por lo más alto al interpretar sus grandes éxitos ”Inmortals” y “Centuries”, para a continuación concluir su concierto con “Saturday”, canción durante la cual Pete Wentz voló sobre el escenario sosteniéndose de decenas de globos, para después lanzarse al público y dar por finalizado el gran espectáculo que Fall Out Boy presentó en su regreso a México.

Su gira "Days of Fall Out Past" continúa en la Arena VFG en Guadalajara el 27 de septiembre.

SOBRE FOB:

Han colaborado con artistas como Taylor Swift y John Mayer

Debutaron en la escena musical en 2003 con su primer disco de estudio titulado Evening out with your girlfriend

Su actual tour ha pasado por países como Canadá, Inglaterra y China

En octubre, se presentarán por dos noches en Las Vegas

Su gira "So much for (2our) dust” presenta su último álbum titulado So much (for) stardust

Su último disco incluye un cover de "We didn't start the fire" de Billy Joel

LOS DATOS:

23 fechas incluyó su tour en Estados Unidos

25 de septiembre de presentaron en el Palacio de los Deportes

7 de septiembre se presentaron en el emblemático Madison Square Garden en Nueva York

14 temas incluye su último disco So much (for) stardust

23.3 millones de oyentes mensuales tienen en spotify

2015 llegó su álbum American beauty / American psycho

10 discos de estudio tienen en su discografía

MAAZ