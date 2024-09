Así lucía Maggie Smith de joven, la actriz que interpretó a "Minerva McGonagall" en las películas de Harry Potter

El mundo del cine hoy está de luto, pues esta mañana se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de la actriz británica Maggie Smith a los 89 años, quien es mundialmente reconocida por haber interpretado a la profesora "Minerva McGonagall" en la saga de películas de Harry Potter, uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la franquicia.

A pesar de ser recordada por su participación en las adaptaciones de la obra literaria de J. K. Rowling, Maggie Smith era una leyenda en el mundo de la cinematografía, pues contó con una amplia trayectoria con más de 60 años, misma en la que trabajó en más de 50 películas, así como en algunos proyectos de teatro y televisión.

Maggie Smith interpretó a "Minerva McGonagall" en las películas de Harry Potter

Foto: Especial

Así lucía Maggie Smith de joven, la querida actriz de Harry Potter

Maggie Smith dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación en el año 1952 cuando tenía la corta edad de 17 años, interpretando a Viola en la obra de teatro “Noche de reyes” escrita por el dramaturgo William Shakespeare. Sin embargo, saltó a la fama cuatro años más tarde, en 1956 , cuando hizo su debut en Broadway con la puesta en escena “New Faces of '56”.

Maggie Smith a la edad de 23 años en 1958

Foto: Pinterest

En ese mismo año hizo su debut en el mundo el cine con la cinta "Child in the House", con un papel secundario siendo la invitada en una fiesta, sin embargo, dos años más tarde en 1958, obtuvo su primera nominación como "Actriz revelación" en los premios BAFTA por su participación en la película "Nowhere to Go"

Maggie Smith a la edad de 29 años en 1964

Foto: Pinterest/Terence Donovan

Su primer gran momento de gloria llegó en el año 1969, cuando se llevó el premio Oscar a mejor actriz por su interpretación de la maestra Jean Brodie, en la película "Los mejores años de Miss Brodie", cinta basada en la novela homónima escrita por Muriel Spark. Diez años más tarde en 1979 Smith ganaría un segundo Oscar, esta vez por mejor actriz de reparto, gracias a su actuación como Diana Barrie en la cinta "California Suite".

Maggie Smith para "Hot Millions" a la edad de 33 años en 1968

Foto: Pinterest/Hot Millions

A lo largo de toda su carrera en el mundo del cine, teatro y televisión Maggie Smith obtuvo un total de 58 reconocimientos y estuvo nominada un total de 157 veces, datos que son una prueba del inmenso talento que tenía esta leyenda del cine, misma que será recordada para siempre gracias a la huella que dejó en el corazón del público.

Sigue leyendo:

Muere a los 89 años Maggie Smith, "Minerva McGonagall" en la saga de Harry Potter

50 Cent lanzará serie sobre el caso de "Diddy" Combs en Netflix, ¿cuándo se estrena en México?