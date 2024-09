Brenda Bezares le dice sus cosas a Adrián Marcelo y lanza amenaza: "tú sí tienes varios secretos"

La relación entre Adrián Marcelo y Mario Bezares dentro de La Casa de los Famosos, empezó con el pie derecho. Ambos se llevaban bien y hasta se hicieron frente el uno por el otro contra los demás participantes, pero poco a poco se comenzó a desmoronar esa amistad.

De un momento a otro se unieron a equipos diferentes y empezaron a jugar por su lado, viendo por su propia permanencia. Adrián Marcelo tuvo fuertes problemas con los miembros más cercanos a Mario Bezares, empezando por Gala Montes, seguido por Arath de la Torre. Incluso hubo amenazas.

El influencer aseguró que saliendo del reality haría un video en el que ventilaría todos los secretos que se le confiaron una vez que llegaron a La Casa de los Famosos México. Eso provocó que el conductor de HOY, Arath, tuviera una fuerte crisis, pero eso no evitó que siguiera en el concurso.

Parece que no ha terminado la polémica. Crédito: LCDLF

Brenda Bezares estalla en contra de Adrián Marcelo

Fue Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, quien aseguró que se trata únicamente de amenazas y que es una pérdida de tiempo hacer que el propio Adrián Marcelo entre en razón. También lanzó un dardo envenenado, pues dijo que si alguien tiene secretos que no quisiera que salieran a la luz, es el conductor de Radar.

"Deberías de preocuparte tú, porque tú sí tienes varios secretos y varios escándalos que no han salido, entonces vamos a llevar la fiesta en paz; ojalá que lo dejen que entre en cordura ", aconsejó.

Aseguró también que conoce muy bien a su familia y que no hay nada que puedan decir de ellos que no se haya dicho ya, pues no tienen nada que esconder realmente. Brenda aclaró que desde un principio sabe con quién está casada, y nunca ha dudado de ello.

"Reconociendo a la familia que tengo, al marido que tengo, no tenemos nada que esconder Adrián Marcelo, tú podrás decir y hacer, decir que vas a decir cosas de Mario, no hay nada nuevo bajo el sol amigo, sé la clase de persona con la que estoy casada y sé la clase de hijos que tengo".

Brenda Bezares se lanzó contra el conductor de RADAR. Crédito: Instagram oficial

¿Quién es Brenda Bezares?

Brenda Bezares es una figura conocida en el mundo del espectáculo mexicano, principalmente por su relación con el caso de Paco Stanley. Sin embargo, su trayectoria artística se extiende más allá de este suceso. Bezares inició su carrera como modelo desde muy joven, participando en desfiles y campañas publicitarias.

Su belleza y talento la llevaron a ganar el certamen de Señorita Nuevo León en 1989, lo que le abrió las puertas al mundo de la televisión. Tras este triunfo, participó en diversas telenovelas en Estados Unidos y Venezuela, además de conducir programas en la televisión regiomontana.

Paralelamente a su carrera en los medios, Brenda Bezares estudió actuación y danza. Es egresada de la Facultad de Artes Escénicas de Monterrey y cursó danza clásica en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Su formación artística le permitió desarrollar una faceta más completa como intérprete, combinando su belleza con sus habilidades actorales y de baile.

Sigue leyendo:

Productora de “Hoy” enfurece ante los rumores de un romance con Agustín Fernández

Así se despidió Mario Bezares de la televisión antes de su gran regreso con LCDLF | VIDEO