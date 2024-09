Pati Chapoy revela el día en el que Daniel Bisogno podría ser dado de alta, ¿cuál es su estado de salud?

Daniel Bisogno fue hospitalizado de nuevo tan sólo unos días después de haberse sometido a una delicada cirugía para recibir un trasplante de hígado. A través de “Ventaneando” se han revelado detalles sobre el estado de salud del conductor y esta vez fue Pati Chapoy quien dio a conocer la fecha en la que el también actor podría ser dado de alta tras estar terapia intensiva.

Durante la emisión de este martes en el programa de espectáculos, la periodista habló sobre el estado de salud de Daniel Bisogno dejando ver que se recupera de manera favorable. Ante esto, el actor de “Lagunilla mi barrio” podría ser dado de alta el próximo fin de semana, aunque falta que esto sea confirmado por la familia del presentador de televisión que no ha dudado en mantener informados a sus fanáticos.

“Sigue siendo atendido en el hospital, está con una dosis permanente de antibióticos y si todo sale bien lo dan de alta este fin de semana”, dijo Pati Chapoy generando gran entusiasmo entre los conductores de “Ventaneando” que enviaron mensajes de apoyo a su compañero de escena.

Pati Chapoy revela el día en el que Daniel Bisogno podría ser dado de alta. Foto: IG @bisognodaniel

¿Por qué hospitalizaron a Daniel Bisogno?

Tras varios meses en una lista de espera, Daniel Bisogno recibió el trasplante de hígado que necesitaba luego de un problema hepático por el que, incluso, estuvo en terapia intensiva varias semanas en febrero pasado. Sin embargo, tan sólo unos días después tuvo fiebre y escalofríos, por lo que decidió ir de emergencia al hospital.

“Todo apunta a que, efectivamente, es una infección, una bacteria que está creciendo en su sangre. No es que sea una bacteria que haya agarrado en el hospital o en algún lugar, sino una bacteria que crece en el estómago de cualquier persona, pero al estar inmunosuprimido, una de esas bacterias empezó a crecer más de lo normal y ahorita lo tienen con antibióticos”, dijo Alex Bisogno en “Ventaneando”.

Como muestra de su mejoría, Daniel Bisogno envió un mensaje que fue compartido en el programa de espectáculos y en éste señaló estarse recuperando de manera favorable, aunque permanecía en terapia intensiva bajo observación: “Todo ha sido a tiempo porque yo no he parado de prestar atención ni avisar al más leve síntoma, todo está bajo control. Están muy contentos todos y me dijo que ya voy para arriba en este momento y los demás días básicamente es estar aquí por los antibióticos que son intravenosos”.

