Karime Pindter comete "accidente" al pintarse las uñas y así reaccionó Gala Montes

Karime Pindter se ha posicionado como una de las participantes más queridas de La Casa de los Famosos México, pues su carácter y sentido del humor ha agradado a miles de televidentes, motivo por el cual están pendientes de todo lo que hace en los últimos días que le quedan en el reality antes de que este llegue a su fin cada situación protagonizada por la influencer llama mucho la atención a todos sus fans y este video lo demuestra. Recientemente en redes sociales compartieron un video en el que sufre un pequeñito “accidente” y resulta que muchos internautas se sintieron identificados con ella.

La participación de Karime en el famoso programa de Televisa ha causado asombro a más de uno, pues le vino a confirmar al público por qué la llaman "La reina de los realities". Contrario a sus participaciones en concursos con una temática similar, en este se ha mostrado muy diferente, tranquila, bromista, solidaria y sobre todo con un humor que ya la caracteriza, algo que le ha gustado mucho a los espectadores, incluso muchos ya la posicionan como su favorita para ganar esta segunda temporada.

Para la influencer el momento fue muy gracioso | Foto: TikTok @contenidocdlf

Tiktokers reaccionan al “accidente” de Karime al pintarse las uñas

La creadora de contenido tomó lo necesario para renovar su manicura pero no todo salió bien durante el proceso sufrió un pequeño “accidente”, pues se pintó las uñas muy mal pero tomó el momento con gracia e incluso se las enseñó a Gala Montes, quien no pudo evitar la risa de ver que su compañera definitivamente no tenía talento para colgarse barniz en las uñas de sus pies.

Y aunque Gala se ofreció a ayudar a corregir el accidente, Karime se negó, pues aunque se notaba bastante que se las pintó mal, señaló que al bañarse seguro se le quitaba, por lo que para ella no fue necesario y posteriormente se levantó para ir al confesionario sin que nadie notara su error al querer resaltar su belleza.

Al parecer le falta un poco de talento para la manicura | Foto: TikTok @contenidocdlf

¿Cuál es el nombre real de Karime Pindter?

Hay muchas dudas sobre el nombre real de la participante de La Casa de los Famosos y aunque algunos creen que es su sobrenombre la realidad es que Karime Pindter es su nombre de pila o al menos así fue presentada desde la primera temporada de Acapulco Shore, y no se conoce que se llame de otra forma.

La influencer lleva 10 años dedicada a los reality shows y a las redes sociales. Desde entonces ha ganado miles de fans en distintas plataformas como YouTube, Instagram y TikTok pero sin duda alguna, Karime se ha ganado todo el cariño del público desde el primer día de que ingresó a La Casa de los Famosos México.

Karime Pinter es su nombre real | Foto: Instagram @karimepindter

