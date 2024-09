Belinda responde a las críticas por ser elegida para concierto en Times Square por las fiestas patrias

Belinda posee una extensa trayectoria tanto en la música como en actuación, y aunque gran parte de su carrera se ha desarrollado en México con éxito desde su infancia esto no evitó que fuera blanco de críticas en redes sociales por su participación en el concierto de Nueva York como parte de las fiestas patrias. Al respecto, la cantante no dudó en defenderse destacando el amor que tiene por el país pese a que nació en España, lugar al que se mudó desde hace cuatro años.

El pasado fin de semana se realizaron una serie de conciertos como parte de la celebración por el Día de la Independencia, algunos de éstos en Estados Unidos hasta donde llegaron artistas mexicanos con mariachi. Como Belinda, quien también fue invitada a encender las luces del Empire State en Nueva York con el cónsul general Jorge Islas López, algo que llamó la atención de los internautas ya que la cantante fue elegida para representar a los mexicanos.

La intérprete de “Luz sin gravedad” se presentó en Times Square el pasado frente a cientos de mexicanos para celebrar el 15 de septiembre. Para su concierto, la también actriz lució un look mariacheño en color negro con detalles plateados y brillantes que se suman al nuevo estilo que adoptó ante su debut en corridos tumbados.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque Belinda recibió mensajes de apoyo en redes sociales, algunos internautas lanzaron fuertes críticas señalando que no debió ser elegida ya que no es mexicana: “Ella es española”, “Una española representando a México en los festejos de Independencia”, “El chiste se cuenta solo”, “Ella no es mexicana” y “Ni siquiera es mexicana, en fin”.

En un breve encuentro con los medios retomado por el programa “Despierta América”, la actriz de “Bienvenidos a Edén” fue cuestionada sobre los comentarios negativos que recibió en redes sociales por su concierto en Nueva York para celebrar el 15 de septiembre y, como ha sucedido en diversas ocasiones, expresó el cariño que tiene por México gracias a que impulsó de manera importante su carrera desde que era pequeña.

“Un mexicano nace donde se le da la gana, y yo soy más mexicana que nada. Siempre me siento orgullosa de hablar de México, de su cultura, de su gente, del país tan maravilloso que tenemos”, dijo la cantante, quien dejó claro que actualmente está enfocada en su carrera y en complacer a su público.