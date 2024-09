Demandan a Miley Cyrus por robarse una canción de Bruno Mars, pero un año después de lanzar “Flowers”

Miley Cyrus acaba de ser demandada por una plataforma que tiene los derechos musicales de lasa canciones de Bruno Mars. Alegan que la más reciente canción de la cantante, es un plagio total a un tema que lanzó el cantautor hace algunos años y ambas son igualmente populares entre el público del pop en español.

De acuerdo con medios locales, un tribunal federal de Los Ángeles le hizo llegar la notificación a Cyrus sobre un supuesto plagio del tema "Flowers" a la canción "When I Was Your man" que fue lanzada en el año 2013, 10 años antes que la de Miley. Para nada es un secreto que se trata de una inspiración, pero no de un plagio letra por letra.

En esta demanda, apuntan, se les acusa de la "explotación no autorizada de varios elementos" de la canción de Bruno Mars. Tras la denuncia están Warner Music y Tempo Music, además de Phillip Lawrence, que si bien no forma parte de la demanda, fue quien cedió sus derechos a la empresa, pues es el coautor de la canción. Cabe aclarar que Bruno Mars no forma parte de la demanda.

Demandan a Miley Cyrus por supuesto plagio a Bruno Mars, ¿de qué trata la canción "Flowers"?

La canción de Bruno Mars dice lo siguiente:

Demasiado joven, demasiado tonto para darme cuenta

Que debería haberte comprado flores y tomado tu mano

Debería haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad

Llevarte a todas las fiestas, porque todo lo que querías hacer era bailar

Ahora mi bebé está bailando, pero está bailando con otro hombre

La canción de Miley Cyrus dice:

Puedo comprarme flores,

escribir mi nombre en la arena,

hablar conmigo mismo durante horas,

decir cosas que no entiendes,

puedo llevarme a bailar

y puedo tomar mi propia mano.

Sí, puedo amarme mejor que tú.

La historia, de acuerdo con la propia Miley, así como todos los club de fans y personas que saben los detalles, se trata de la ruptura que tuvo la cantante con el actor Liam Hemsworth. Supuestamente se trata de una canción de amor propio, de superación personal y crecimiento de una persona que busca ser feliz consigo misma, sin depender de ningún hombre.

Su letra se inspira principalmente en la canción de Bruno Mars porque se supone que era la favorita del actor mencionado. El tema se lo habría dedicado el propio Liam a la cantante en algún momento de su vida y de su relación, también tiene otras referencias como a la casa que tenían juntos, entre otras cosas.

¿Qué piden a Miley Cyrus en la demanda por plagio de "Flowers"?

Pero la demanda va más allá de la letra, señalando a la propia Miley de supuestamente tomar también elementos melódicos, armónicos y líricos de la canción, además del tono y la secuencia de estrofa, compases del estribillo, acordes específicos, entre otras acusaciones, por ejemplo, que "Flowers" no podría existir sin la canción de Mars.

¿Qué es lo que quiere la empresa? Primero, que se deje de distribuir esta canción, para ello, denunciaron también a empresas como Sony music, Apple o incluso Target y Walmart. También piden que deje de cantarla en sus shows públicos y que los indemnice por daños y prejuicios por una cantidad todavía no especificada.

¿Quién es Miley Cyrus?

Miley Cyrus es una cantante, compositora y actriz estadounidense que saltó a la fama mundial a mediados de la década de 2000 gracias a su papel protagónico en la exitosa serie de Disney Channel, "Hannah Montana". Este personaje le permitió llegar a un público adolescente a nivel global y consolidarse como un ídolo pop. A lo largo de su carrera, Cyrus ha experimentado una evolución artística significativa, pasando de una imagen más dulce y juvenil a una personalidad más atrevida y experimental.

En los últimos años, Miley Cyrus se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la industria musical. Sus álbumes y sencillos han encabezado las listas de popularidad y ha sido reconocida con numerosos premios. Además de su música, Cyrus ha participado en diversas películas y ha sido imagen de importantes marcas.

Miley Cyrus ha demostrado una gran versatilidad musical a lo largo de su carrera, explorando diversos géneros como el pop, el rock, el country y el rap. Algunos de sus álbumes más reconocidos incluyen "Bangerz", donde experimentó con sonidos más urbanos y provocativos, y "Plastic Hearts", en el que regresó a sus raíces del rock. Entre sus canciones más populares se encuentran "Wrecking Ball", "Party in the U.S.A.", "Flowers", "Malibu" y "We Can't Stop". Estas canciones no solo la han posicionado como una de las artistas más escuchadas a nivel mundial, sino que también han generado un gran impacto cultural y han sido objeto de análisis y debate en la industria musical.