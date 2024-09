"¡Se fue!": Sabine Moussier se "burla" de la salida de Sian con un VIDEO de TikTok y las redes se le voltean a la actriz

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, esto luego que Arath de la Torre logró vencer a Agustín en el reto de salvación y que era la última oportunidad del actor para no quedar en la placa de nominados. En su primera vez con el riesgo de salir del reality show, el público decidió que no debería volver al hogar más importante del momento y tras su expulsión dejó al argentino solo ante el team Mar.

Aunque él ya fue testigo un poco de lo que se veía desde los foros y en las próximas horas tendrá su celular en mano para mañana comenzar a dar entrevistas a los distintos programas de Televisa, quienes todavía no saben del todo qué es lo que ocurre en la casa son precisamente los participantes restantes. Pero quienes ya fueron expulsados han reaccionado a esta salida, entre ellos destaca el nombre de Sabine Moussier, quien se "burló" de la salida de su compañero de Tierra, pero la reacción en redes no era la esperada, pues la villana de telenovelas terminó recibiendo críticas.

Tras revelarse que Briggitte Bozzo regresó a La Casa de los Famosos México y con ello Sian fue eliminado, las redes estallaron con memes y comentarios, pero el que más llamó la atención fue el de Sabine Moussier, quien por medio de un video de TikTok en el que usó uno de los audios más virales de la plataforma se "burló" de la salida del participante. Sin decir nada y sólo con un baile, además de una chamarra con la frase impresa "MALA", la actriz se hizo viral.

Así se "burló" de su ex compañero de cuarto. (Foto: TikTok @iamsabinemoussier)

Sabine Moussier publica video de TikTok celebrando la salida de Sian y se hace viral

Esta mañana la exparticipante de La Casa de los Famosos México reapareció en TikTok con un video que rápidamente se hizo viral; an él se escucha la canción "Este" de El Alfa & Nfasis, un tema que Sabine Moussier empezó a bailar frente a la cámara mientras cantaba. Asimismo, mientras señalaba a cada lado para que cobrara sentido el "este", se veía el nombre de Sian, demostrando que ella también esperaba que fuera el que saliera, ya que es el menos favorito del público en comparación con el Team Mar.

Finalmente, el video viral muestra a la actriz caminando de espaldas mientras sigue bailando y en su sudadera se lee la leyenda "MALA"; mientras que en el texto con el que acompañó su publicación, la famosa villana de telenovelas escribió: "Y sí... ¡se fue!". Aunque en cuestión de horas acumuló más de medio millón de reproducciones y más de 30 mil me gustas, dividió las opiniones. Pues en la sección de comentarios algunos la apoyaron y otros la criticaron por tirarle hate a Sian Chiong.

"Pero Sian le faltó algo antes de irse... llevarse a Agustín", "ora pues tú fuiste igual que Sian", "no deberías tirarle odio a Sian", "por qué siento que trae algo personal con Sian", "ya hay que parar con el odio a Sian", "tú más que sabes qué es recibir odio, no deberías atacarlo al Sian", "Sabine si le agarró rabia a Sian", "pero no hay rencor o sí?" y "se fue", se lee en los comentarios.

