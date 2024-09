Hermana de Nodal reafirma su apoyo a Cazzu en redes sociales con tierno mensaje: FOTO

Recientemente, la hermana de Christian Nodal, Amely Nodal, volvió a llamar la atención al mostrar su apoyo hacia Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, mediante un mensaje afectuoso en redes sociales. Este gesto cobra relevancia tras la reciente celebración del primer cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu y Nodal, que marcó un reencuentro significativo entre los cantantes.

El pasado 13 de septiembre, Cazzu organizó una fiesta especial para su hija Inti, conmemorando su primer año de vida. La celebración, realizada en Argentina, fue un evento significativo para la familia y amigos cercanos. A pesar de la reciente separación y el nuevo matrimonio de Christian Nodal con Ángela Aguilar, Cazzu decidió mantener una atmósfera positiva y permitir que Nodal asistiera a la fiesta. Aunque no se publicaron fotos directas del sonorense con Cazzu, un video compartido por la cantante argentina mostró las manos del cantante, confirmando su presencia, sin embargo, algo que llamó aún más la atención fue un gesto que tuvo amely, la hermana de Christian con su excuñada.

Nodal sí estuvo presente en la fiesta de Inti pero Cazzu recortó su rostro.

Foto: IG @cazu

Hermana de Nodal reafirma apoyo a Cazzu

El evento, lleno de alegría y emociones, no solo fue celebrado por los asistentes, sino también por los seguidores en redes sociales. Las imágenes del cumpleaños de Inti generaron una oleada de comentarios, pero uno de los mensajes más destacados fue el de Amely Nodal.

Sigue leyendo:

Karime Pindter presume sus nuevas y lujosas zapatillas que usará en la gala de eliminación ¿cuánto cuestan?

Mientras que Cazzu y Nodal celebraban la fiesta de su hija Inti, Ángela Aguilar hizo un importante anuncio

En un gesto de apoyo y cariño, Amely publicó en su cuenta de Instagram una foto de la pequeña con un mensaje conmovedor: "Nuestro solecito, te amo Inti". Este comentario no solo reflejó el afecto familiar, sino que también reafirmó su vínculo con Cazzu, a pesar de su ruptura con su hermano.

Amely se hizo presente en las redes de su excuñada.

Foto: IG @cazzu

El apoyo de Amely Nodal hacia Cazzu contrasta con la percepción pública sobre la relación entre las partes involucradas. A diferencia de Ángela Aguilar, quien sigue a Amely en Instagram, la hermana de Nodal no sigue a la esposa de su hermano en la plataforma. Este detalle ha alimentado rumores sobre posibles tensiones entre ambas mujeres.

Amely Nodal no sigue a su cuñada Ángela Aguilar en Instagram

Luego de no asistir a la boda de su hermano y de su ahora cuñada oficial, Ángela Aguilar, muchos se cuestionaron si es que Amely no está de acuerdo en esa relación, pues no solo no estuvo en el día más especial de su hermano mayor, sino que nos dimos a la tarea de revisar sus redes sociales y ahí descubrimos que la rubia no sigue en Instagram a la intérprete de “Mis amigas las flores”.

A diferencia de Amely, Ángela sí sigue en Instagram a la hermana de su esposo, sin embargo; debido a esto es que se intensifican los rumores sobre que entre ambas mujeres no existe una buena relación, como en su momento la hermana de Nodal lo tuvo con Belinda y hasta hace unos meses con Cazzu.

Amely no sigue a Ángela.

Foto: IG @amely.nodal

Por otra parte, también descubrimos que la hermana de Christian Nodal aún sigue en Instagram a su excuñada la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, mejor conocida solamente como Cazzu, quien además es la madre de la primogénita del sonorense.

Y es que, en varias ocasiones se les vio disfrutar viajes en familia y hasta celebraciones familiares como Navidades, Día de Muertos, y cumpleaños de los padres de Nodal, juntas, por lo que se presumía tenían una buena relación de cuñadas, incluso sus respectivos hijos Amel e Inti convivían mucho cuando el sonorense aún tenía una relación con la argentina.