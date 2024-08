Reviven pleito de Ricardo Peralta con La Divaza por burlas de Pepe y Teo: “Me dolió”

“La Casa de los Famosos México” ha mostrado una nueva cara de algunos participantes que no ha sido bien recibida por el público, entre ellos Ricardo Peralta del que han revivido conflictos del pasado con otras figuras de la industria y las redes sociales. Como La Divaza, con quien sostuvo durante varios años una enemistad luego de que Pepe y Teo se burlaran de los problemas que tuvo con autoridades migratorias en Estados Unidos.

Reviven pleito entre Ricardo Peralta y La Divaza por burlas

A través de redes sociales se hizo viral el video en el que Pedro Luís João Figueira Álvarez, como también se conoce a La Divaza, recuerda en su programa "Radio Divaza" que su enemistad con Pepe y Teo comenzó por las burlas que éstos lanzaron luego de que el influencer venezolano fuera detenido en Estados Unidos y deportado debido a sus intenciones de quedarse a vivir en Miami, Florida.

Reviven pleito entre Ricardo Peralta y La Divaza por burlas. Foto. IG @ladivaza

“Pepe y Teo es un canal LGBT, cuando era chiquito eran los únicos representantes a nivel Latinoamérica. Incluso, tienen un video de ‘Conociendo a La Divaza’ porque en ese momento realmente pensé que éramos amigos. Un momento feo fue cuando empezaron a tuitear, estaban en Nueva York, y dijeron que los iban a deportar como La Divaza o ‘La Deportadaza’ (…) Era un momento difícil en mi vida, entiendo que si publico algo en internet la gente tiene derecho de opinar lo que le dé la gana, pero me dolió viniendo de ellas porque las conocía, había un respeto, no pensé que me fueran a hacer eso a mí”, relató el youtuber venezolano.

¿Qué ocurrió con 'La Divaza'?

En 2017 el influencer venezolano compartió a través de su canal en YouTube un video relatando que viajó a Miami, Florida, con la intención de quedarse a vivir, esto alertó a las autoridades migratorias en Estados Unidos y el creador de contenido fue detenido durante 72 horas hasta que pudo regresar a su país natal. El problema que tuvo el también modelo fue motivo de mofa para Pepe y Teo, lo que logró molestarlo iniciando así el conflicto entre ellos.

Los influencers vivieron un momento de tensión en 2019 cuando ambos participaron en el programa de Adela Micha, ante esto La Divaza emitió un mensaje en su cuenta de X donde les pide disculpas: "Quiero ofrecerles una sincera disculpa a todos los involucrados. Para los chicos Pepe y Teo, quiero pedirles disculpas por mi actitud. Me sentí en un espacio frágil, no me sentí seguro por cosas que tenía en mi cabeza, me dejé llevar por los problemas que teníamos en internet. No fue ni el momento, ni el espacio para hablar de esas cosas. Fue impulsivo y estuvo mal”.