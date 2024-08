VIDEO: Gala Montes ignora a Gomita, le rechazó un abrazo de amigas después de salvarse de la eliminación en La Casa de los Famosos México

Gala Montes y Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita son las dos participantes de La Casa de los Famosos México que protagonizaron un bochornoso momento, ya que quedó grabado el acto en donde la actriz rechazó el abrazo de amistad de la payasita y creadora de contenido para redes sociales.

El domingo 4 de agosto fue un día decisivo para la competencia de cuartos Mar y Tierra en La Casa de los Famosos México, tras la salida de Shanik Berman ahora los equipos están más unidos que nunca y ya empieza a crearse una polémica rivalidad entre algunos de los integrantes.

Sigue leyendo:

Adrián Marcelo: su equipo envía comunicado sobre el raro comportamiento del participante en La Casa de los Famosos México

Gala Montes rechaza el abrazo de Gomita. Captura de pantalla TikTok/charbelau02

¿Qué pasó entre Gomita y Gala Montes?

Todo empezó en el momento del posicionamiento, ahí Gomita optó por pararse frente a Gala Montes y expresarle sus verdades y la razón por la que quería que ella saliera esa noche de la casa de los famosos México, pero los números favorecieron a la actriz quien fue quien resultó salvada por el público y regresó a la contienda.

Al momento en el que apareció Gala Montes y les dio la noticia a sus compañeros que ella era la que se quedaba y Shanik Berman la participante que se iba de La Casa de los Famosos México todas las estrellas empezaron a abrazarla y en el momento en el que llegó Gomita, la celebridad salvada se volteó y prefirió interactuar con otra persona.

Gomita se paró frente a Gala en el posicionamiento. Captura de pantalla IG/lacasadelosfamososmexico

¿Por qué Gala Montes rechazó a Gomita?

Según el público en redes sociales hay varias teorías que señalan que Gala Montes decidió ignorar el abrazo de Gomita debido a que no le gustó lo que pasó durante el posicionamiento, así como también hay un conflicto amoroso ya que ambas están interesadas en Agustín Fernández, otro de los inquilinos de La Casa de los Famosos México.

Es importante destacar que Gomita se ha dicho interesada por Agustín Fernández, pero en el momento en el que intentó besarlo él también la rechazó, días después el famoso modelo aceptó besarse con gala montes frente a todos sus compañeros incluida Araceli Ordaz.

¿Por qué Gomita se quedó sin agencia?

Pero dentro de la casa no es el único lugar en donde pasan cosas con la carrera de los inquilinos, ya que fuera fue la empresa que apoyaba el trabajo de Gomita quien recientemente se deslindó de todos los comportamientos que tiene Araceli Ordaz en el programa de televisión y mencionó que no estaba de acuerdo por lo que ya no trabajarían más con ella