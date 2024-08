Yeri Mua hace fuertes declaraciones sobre Agustín Fernández: “Es nefasto”

“La Casa de los Famosos México” ha dado de qué hablar por las intrigas, pleitos y polémicas estrategias de sus participantes dispuestos a todo por conservar su lugar. Tal y como estaría ocurriendo con Agustín Fernández, a quien Yeri Mua calificó de “nefasto” y aseguró que usaría a las mujeres a conveniencia para obtener lo que desea, motivo por el que también le envío un contundente mensaje a Gomita.

Yeri Mua hace fuertes revelaciones sobre Agustín Fernández

La modelo veracruzana se sumó a los famosos que han emitido su opinión sobre el reality show, pues la actitud de algunos habitantes ha generado gran molestia y controversia en el exterior a involucrar a otras personalidades. Este es el caso de Agustín Fernández, quien rechazó a Gomita y se mostró interesado en la actriz Gala Montes.

Yeri Mua asegura que rechazó a Agustín Fernández. Foto: IG @yerimua

Sin embargo, Yeri Mua dejó ver que Fernández estaría utilizando la fama de Gala Montes a su favor para ganarse el cariño del público ya que él no está interesado en las mujeres de manera romántica, sino en los hombres. La influencer respondió a las declaraciones del modelo en el programa en las que decía que no le parecía “guapa” y recordó que en una ocasión la buscó durante una fiesta en estado de ebriedad.

“Ustedes saben que no necesito colgarme de nadie. Sólo lo conozco por ser amigo de Nicola, pero en la fiesta de Kunno ahí estabas pegado no’más que no me dejé culea* porque a mí no me gustan güeros insípidos, pero ahí andaba. Me cae gordo por mustio, por hipócrita”, dijo la también cantante.

Yeri Mua le envía mensaje a Gomita

La exreina de belleza le envió un contundente mensaje a Gomita, quien, incluso, rompió en llanto con Ricardo Peralta luego de que Agustín Fernández la rechazara y le diera un apasionado beso a Gala Montes, a quien ya planea sacar de “La Casa de los Famosos México” para que evitar los obstáculos entre ella y el modelo.

“Al Agus le gustan los hombres. Lo que sí se me hizo chistoso es que la Gomita se quiso besar al Agus y que asco si es… Al Agus le gustan los hombres. Yo sé, porque me consta con qué personas ha andado de este medio. No sé qué hace ahí y es un güey nefasto y cuando le conviene se mete con los gays, cuando le conviene se mete con las mujeres o con los hombres”, añadió.