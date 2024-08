TRAILER: La aterradora serie "Evil" llega a su temporada final luchando contra fuerzas demoníacas

La intrigante historia que presenta Universal+ con la serie "Evil" comenzó con una reunión impensada entre personas que, a simple vista, no tenían demasiados puntos en común.

La Dra. Kristen Bouchard (Katja Herbers), una psicóloga forense, respondió el llamado de un experiodista, David Acosta (Mike Colter), quien necesitaba de su ayuda para unas oscuras investigaciones. David, quien estudiaba para sacerdote católico, cumplía un peculiar rol en la Iglesia: encontrar casos de posesión demoníaca.

Esta es la premisa de la serie "Evil", misma que llega a su temporada final a partir del próximo 8 de septiembre, todo por la señal de Universal+.

Para su cuarta y última temporada, "Evil" demuestra que es una de las ficciones más inteligentes y entretenidas de los últimos años. La aclamada serie de terror fue creada por el matrimonio y dupla creativa conformada por Robert y Michelle King, así como protagonizada por Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi y Michael Emerson.

Los protagonistas resolverán más casos. Foto: Cortesía Universal+

¿De qué ha tratado la serie de terror "Evil"?

Si bien Kristen siempre se mostró completamente escéptica a las historias de David, con el tiempo no tarda en advertir que lo sobrenatural está presente en su vida cotidiana, una realidad que se negaba a aceptar. Cuando decide ayudar al futuro sacerdote, ambos solicitan la colaboración de Ben Shakir (Aasif Mandvi), un experto en tecnología que también choca con David no sólo por ser ateo sino por considerar que la ciencia es la clave de todo y que los episodios sobrenaturales simplemente no existen. El tiempo le probará lo contrario.

Más allá de sus diferencias, el equipo trabajará incansablemente para descubrir la raíz de situaciones horrorosas, pero la presencia del rival de Kristen, el Dr. Leland Townsend (Michael Emerson) será un peligro para todos, ya que el hombre se mostrará obsesionado con ella y proclive a cometer los actos más espeluznantes.

A lo largo de sus temporadas, "Evil" ha revelado hechos escalofriantes mientras saca a la luz los secretos de sus protagonistas, cuyos vínculos se han hecho cada vez más complejos a medida que sus investigaciones despiertan sus peores miedos.

¿Qué podemos esperar de la cuarta temporada de "Evil"?

Nuevos demonios, mayores peligros. Uno de los grandes atractivos de "Evil" es cómo mantiene el suspenso. En su cuarta temporada de 14 episodios, Kristen, David y Ben serán acechados por figuras demoníacas que nunca habían visto y que sus showrunners idearon especialmente para el regreso de la serie que no privará al fanático de espeluznantes sucesos.

Más humor en medio del caos. Si bien el equipo luchará para combatir figuras aterradoras, otra de las marcas registradas de la serie es cómo utiliza la comedia negra. Desde el comienzo, las diferentes creencias del trío protagónico los hizo pelear acaloradamente, pero también con mucho humor que volveremos a percibir en esta vuelta.

El terror y un toque de comedia se verán en la serie. Foto: Cortesía Universal+

El viaje de Kristen. Según revelaron Robert y Michelle King, la cuarta temporada se centrará en un dilema que tendrá a la psicóloga como protagonista excluyente. Una situación inesperada la llevará a replantearse su visión del mundo y tendrá que tomar “una decisión clave” que lo cambiará todo.

Un gran final. Al informarse que esta cuarta temporada sería la última, se autorizaron 4 últimos episodios para que, a decir de los cocreadores, showrunners y productores ejecutivos Robert y Michelle King, "Evil" se despida “por todo lo alto”.

De esta forma la serie "Evil" llega en su estreno de la cuarta y última temporada a partir del 8 de septiembre en exclusiva sólo por Universal+.

