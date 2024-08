Tensión en La Casa de los Famosos México entre Briggitte y Ricardo Peralta: "cállame cuando me mantengas"

Briggitte reacción al 'ataque' de Peralta IG: lacasafamososmx

Briggitte fue una de las integrantes de La Casa de los Famosos México que más sufrió en el inicio del reality show. El no poder adaptarse al cuarto Tierra y sufrir indiferencia por parte de algunos de los habitantes la llevó a conocer a dos de sus "mejores amigas", Karime y Gala Montes. Ahora, después de varias semanas en el team Mar, la venezolana mostró que ya le aprendió algunas cosas a sus compañeras de cuarto.

En esta ocasión, Briggitte tuvo un problema con Ricardo Peralta. Durante la actividad del lunes, por el liderato, El influencer y la actriz se 'pelearon' en el sillón de la sala. El problema comenzó por la comida, ya que Bozzo expresaba que todavía tenía las salchichas que le correspondían de la semana anterior. Ante este comentario, Peralta decidió mandarla a callar.

La pelea entre Briggitte y Ricardo

La división entre cuartos y los malos tratos entre algunos integrantes de la casa son cada vez más notorios. En esta ocasión fue el turno de Briggitte y Ricardo Peralta. Los habitantes de la casa se encontraban en el salón de la sala platicando mientras se realizaba la dinámica para determinar a los finalistas de la prueba del líder. Bozzo hablaba de las salchichas que todavía le quedaban cuando el comediante la mandó a callar.

"Yo ni siquiera me he comido las cuatro salchichas que me tocaban de la semana pasada", dijo la venezolana a lo que Mayito le preguntó "¿sus qué?". Bozzo volvió a repetir que eran las cuatro salchichas de la semana pasada. Cuando Mario explicaba el tema de la comida, Ricardo le habló a Briggitte y le pidió que guardara silencio.

"Cállame cuando me mantengas", dijo Briggitte.

Briggitte se defendió de Ricardo

Peralta le tocó la pierna y cuando Bozzo lo vio le indicó con el dedo que se callara. Esto hizo que la integrante del cuarto Mar reaccionara. La actriz no dudó en decirle que no le tenía por qué callar. Inclusive le dejó claro que la callara cuando la mantuviera. Peralta no dejaba de hacerle con la mano que guardara silencio y Bozzo le repetía: "cállame cuando me mantengas".

Gala, quien también se encontraba en en el sillón de la sala, reaccionó con alegría a la frase que lanzó Briggitte. "¡Eso chinga... madre! Esa frase me gustó", dijo Montes mientras que Briggitte le repetía a Peralta que la callara cuando la mantuviera.

La integrante del cuarto Mar terminó la pelea con Ricardo comentando que si quería guardar silencio comenzara por terapearse. Bozzo lo mandó a callar y terminó la discusión con el integrante del cuarto Tierra, quien no dijo nada, solo la mandó a callar colocándose el dedo en la boca.