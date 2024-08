¿Niño o niña? Karely Ruiz informa fecha exacta de la revelación de género de su bebé

Karely Ruiz, una de las más famosas creadoras de contenido mexicanas, dio a conocer en las redes sociales que ahora tendrá un bebé. La publicación inmediatamente se volvió viral, dejando miles de likes, comentarios y toda la buena vibra a la influencer en este nuevo camino que está por enfrentar.

"El día que me enteré de tu llegada, fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí, te cuidaré y te amaré por siempre", escribió en su Instagram oficial.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados que llegaron a la publicación:

"Felicidadessss preciosa, te ves increíble. Disfruta mucho de esta etapa que está por venir"

"Felicidades, bebé"

"Mil bendiciones, princesa"

"Qué hermosa noticia y qué bendición tan bonita"

"Muchas felicidades en esta etapa"

Karely dio la noticia en su Instagram oficial. Crédito: IG

Karely Ruiz anuncia su embarazo, ¿cuándo será su revelación de género?

En la fotografía que publicó, se le puede ver con un hermoso vestido dorado largo con el que pudo hacer algunas figuras en el aire, congelando un momento realmente hermoso. Se le puede ver luciendo su baby bump, viendo fijamente a la cámara con una mirada orgullosa, de ojos brillantes, muy feliz.

Momentos más tarde, reveló a través de algunas stories de Instagram que este mismo día será la revelación del género del bebé, por lo que invitó a todos los fanáticos y fanáticas de su trabajo a estar pendientes de la noticia, pero de una vez les agradeció todos los mensajes que le han hecho llegar.

Hasta el momento, se desconoce cuándo será la revelación de la nueva noticia, pero por el momento, será Karely, su familia y sus amigos o amigas más cercanas quienes conozcan el resultado antes que nadie. Se espera que en las redes sociales se haga una publicación en grande, festejando el momento.

Así lo reveló en sus redes sociales. Crédito: Instagram / Alfonso Sotelo

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una creadora de contenido a través de las redes sociales. Sus videos acumulan miles de visualizaciones, incluso puede verse su excéntrico estilo de vida, entre viajes, restaurantes de lujo, automóviles caros, etcétera. También suele tener colaboraciones con algunos otros creadores.

En algunas ocasiones ha realizado también labor altruista. Por ejemplo, tiene videos donde ha ayudado a niños con su salud o con sus estudios, también ha hecho refugios para perritos, o apoya instituciones que le dan un hogar a los perros de la calle, y también llevó agua a Nuevo León durante la crisis, solo por poner algunos ejemplos.