Ella es Roby Damián la hija del famoso productor que estrena el tema "Mariposis", así se escucha

Roby Damián, la hija del célebre productor de telenovelas, Pedro Damián, está lista para conquistar la industria musical con su nuevo sencillo "Mariposis". Con una mezcla de emociones y un enfoque innovador, la joven artista se presenta al público con un sonido fresco que promete ser un parteaguas en su carrera. Roby ha decidido explorar un nuevo ángulo de su vida y de su música, lo que se refleja en este lanzamiento.

En "Mariposis", Roby nos invita a sumergirnos en un universo musical donde las palabras inventadas y las metáforas son protagonistas. La cantante comparte que esta canción trata sobre el miedo que acompaña a un nuevo amor, especialmente cuando las heridas del pasado todavía duelen. Con una fusión de ritmos que combina reggaetón y su característico hyper pop alternativo, Roby se aleja de las convenciones y se adentra en un territorio musical inexplorado, al que ella misma llama "reggaetón cute".

Foto: IG @robertadamian

Sigue leyendo:

Programa Hoy celebra 26 años al aire, conductores entre lágrimas agradecen: "si de mí fuera la gran mayoría no se hubiera ido nunca”

Antes de Cazzu y Ángela Aguilar, Nodal trató de conquistar a Carolina Ross y hasta un beso le robó: VIDEO

Así suena “Mariposis”, el tema de Roby Damián

Roby Damián ha estado trabajando arduamente para crear un sonido que resuene con su identidad artística. Con "Mariposis", mezcla ritmos urbanos y alternativos, incorporando elementos de trap y pop. Su objetivo es hacer que cada canción sea profunda y significativa, pero al mismo tiempo ligera y accesible para el público.

“Todas las rolas están compuestas a base de metáforas”, explica Roby

Con esto deja claro su deseo de que su música no solo entretenga, sino que también invite a la reflexión. Este enfoque ambicioso no solo busca encajar dentro del ámbito urbano, sino también mantener un lado alternativo que haga vibrar a quienes la escuchan. El video oficial de "Mariposis", Roby muestra su imponente sentido estético y su visión artística. El video se caracteriza por un estilo "edgy" y rebelde, con toques nostálgicos de los años 2000, lo que complementa perfectamente su propuesta musical. Roby enfatiza que no solo es importante el aspecto auditivo, sino que la parte visual también juega un papel crucial en la presentación de su arte. Esta atención al detalle en la estética refuerza su imagen como una artista que no teme explorar nuevas fronteras.

Roby promete robar el corazón

Con el lanzamiento de "Mariposis", Roby Damián se posiciona como una de las nuevas voces más prometedoras del pop en México. Su capacidad para fusionar diferentes géneros y su talento innato la distinguen en una industria musical saturada de propuestas similares. Este 2024, Roby se muestra decidida a dejar su huella en la cultura pop, con la firme convicción de que su sonido característico establecerá una nueva tendencia.

En un mundo donde la música evoluciona constantemente, Roby invita a sus oyentes a abrir sus mentes y dejarse llevar por lo desconocido. “Tomen y aguanten bien la respiración para echarse un clavado hondo y profundo en lo nuevo que viene de Roby”, dice con entusiasmo, prometiendo que su música será una experiencia única e inolvidable. Con un enfoque fresco y una propuesta auténtica, Roby Damián no solo rinde homenaje a su herencia familiar, sino que también se establece como una fuerza independiente en la escena musical contemporánea.