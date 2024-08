Mario Bezares pide a las cámaras de La Casa de los Famosos que le den importante aviso a su hijo Alan y él responde

Mario Bezares se paró frente a las cámaras de La Casa de los Famosos México para que sus fans le recordaran a su hijo Alan de una importante cita que tiene en los próximos días para que no la deje pasar. La respuesta por parte de público fue impresionante pues poco tiempo después el hijo menor del comediante anunció que miles de personas le habían mandado mensaje para comunicarle lo que su papá había dicho.

El actor regiomontano se ha convertido en uno de los participantes más populares del reality, pues con su carisma, sencillez y buen se ha ganador al público, algo que ha podido notarse ya que ha sido salvado en dos ocasiones de ser expulsado. Y aunque Bezares lleva casi un mes encerrado en la casa y ha perdido un poco la noción del tiempo, sabe que algo importante tenía que hacer su hijo.

Como buen padre, Mario Bezares recordó que su hijo Alan Bezares tenía una cita importante en el consulado para tramitar su visa, por lo que le pidió a sus fans que fueran a sus redes sociales a decirle que por favor no se le olvide acudir en tiempo y con los documentos indicados a hacer el proceso.

"Para que vayas el lunes a tu visa, no se te vaya a pasar, ahí está todo lo que tu tienes que llevar, acuérdate que tu pasaporte está en mi buró en el cajón de hasta abajo (...) Para que le digan a Alan por favor, el lunes creo que es a las 11 de la mañana ahí chécale, ¿hecho? para que vayas y no se te vaya a pasar".

Solo unas horas después de que Mario pidió que le dieran el anuncio a su hijo, Alan utilizó sus redes sociales para decir que gracias por el aviso, pues eran las tres de la mañana y su teléfono no dejaba de sonar, pues tenía muchos mensajes de usuarios que le hacían llegar el recordatorio de su padre.

"Son las tres de la mañana, no me paran de llegar mensajes y me están diciendo lo de la visa. Ya sé, ya sé sí voy a ir el lunes a lo de la visa", dijo el joven en su perfil de TikTok.