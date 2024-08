Gomita arremete contra Mario Bezares porque presumió que es amigo su padre, a quien denunció por abuso

Gomita tiene algunos problemas personales con otro integrante de La Casa de los Famosos. En fechas recientes le dijo a sus compañeros de cuarto que ya sabe muy bien contra quién posicionarse y probablemente todo lo que le reclamará cuando estén frente a frente.

Se trata de Mario Bezares, quien en fechas recientes le ha estado diciendo que tiene una amistad con su padre, quien fue denunciado por la influencer debido a que sufrió diversos maltratos tanto físicos como psicológicos por parte del señor. También lo ha presentado ante la ley por dicha violencia.

“Él sabe que tengo denunciado a mi papá, él sabe que no le hablo y (me dice): ‘soy super amigo de tu papá’ y yo (le respondí): ‘pues me lo saludas’. Sí me dolió, me puse a llorar con Sabine”.