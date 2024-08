Briggite confiesa a Karime que recibió un terrible diagnóstico tras una serie de pruebas neurológicas

Recientemente en La Casa de los Famosos México, Brigitte compartió con Karime una noticia profundamente personal y conmovedora. La actriz reveló que, tras una serie de pruebas neurológicas realizadas antes de ingresar al reality show, recibió un diagnóstico que ha sido un desafío significativo en su vida.

La confesión de Brigitte tuvo lugar en una conversación privada con Karime, donde la actriz expuso los detalles de su diagnóstico, pues para la joven actriz no es sencillo lidiar con los resultados que arrojaron los estudios a los que se sometió antes de entrar al reality show.

Antes de su participación en el reality show, Brigitte se había mantenido ocupada con diversas actividades y rodeada de su círculo cercano, lo que le ayudaba a controlar sus síntomas. La presencia de amigos y familiares desempeñó un papel crucial en su capacidad para manejar su ansiedad y depresión, y Brigitte había logrado mantener su condición bajo control en ese contexto.

"Me hicieron unos estudios neurológicos y me diagnosticaron depresión bipolar y ansiedad alta", comentó Brigitte.

Aunque la noticia fue un golpe duro para ella, Brigitte aclaró que ha estado manejando su condición con cuidado, evitando medicarse y, en su lugar, recurriendo a la meditación y la introspección para mantener el control sobre su salud mental. Sin embargo, la dinámica de vivir en la casa y las constantes interacciones con otros participantes han traído nuevos desafíos que ha tenido que enfrentar.

En su diálogo con Karime, Brigitte explicó que, a pesar de estar bien antes de entrar a La Casa de los Famosos México, el entorno del reality y la exposición constante han requerido ajustes en su manejo personal.

"Me doy cuenta de las cosas y por eso a veces me alejo. No quiero explotar ni hacerle daño a nadie. También tengo que cuidarme", expresó Brigitte.