La trampa entre los integrantes de cuarto Tierra sigue, así fueron expuestos y piden sanción: VIDEO

En “La Casa de los Famosos México 2”, un reciente incidente ha generado un gran revuelo entre los seguidores y participantes del programa. El lunes 12 de agosto, los habitantes se enfrentaron a una intensa prueba para elegir al nuevo líder. Este desafío consistió en un memorama de casilleros que culminó con Sian Chiong y Sabine Moussier como los ganadores.

Sin embargo, lo que parecía ser un simple juego de estrategia pronto se convirtió en un escenario de controversia y desilusión. El conflicto estalló cuando, durante la misma noche, Gomita y Ricardo Peralta revelaron a Adrián Marcelo, que había fallado intencionalmente en la prueba para que nadie de mar pudiera ser líder.

Sian y Sabine son los líderes de esta semana.

Foto: IG @lacasafamososmx

Sigue leyendo:

Le cierran las puertas a Mariana Echeverría en Hoy, Andrea Legarreta y la productora desmienten mala relación con Arath

La Casa de los Famosos México 2024: filtran los nombres de los nominados de hoy miércoles 14 de agosto

En la transmisión del martes 13 de agosto, se presentó un video donde se mostraban fragmentos de la conversación entre Adrián Marcelo y Gomita, evidenciando la falta de esfuerzo deliberada en la prueba. Los conductores no solo mostraron el video a los participantes, sino que también aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a la reflexión sobre la importancia del juego limpio.

Diego de Erice, uno de los conductores, enfatizó que el espíritu competitivo del programa se había visto comprometido por las confesiones de algunos participantes. “Invitamos a todos a reflexionar sobre la importancia de competir con honestidad y dar lo mejor en cada prueba”, comentó Erice.



Las repercusiones del video no se hicieron esperar. Gala Montes, una de las participantes afectadas, confrontó a Gomita sobre su falta de sinceridad. La discusión reveló la frustración de Montes, quien expresó su desilusión por no haber recibido el esfuerzo esperado de su compañera.

“Me rompió el corazón ver lo que dijiste, porque tenía la ilusión de competir y no me gustó ver que no jugaste de manera justa”, declaró Montes visiblemente molesta.