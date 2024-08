Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, confiesa que trabajó como plomero en Estados Unidos

Emiliano Aguilar es el ya conocido primer hijo de Pepe Aguilar, que ha hablado sobre su difícil situación tras estar alejado de su papá, pues reveló que tuvo que trabajar de diferentes profesiones por sufrir de necesidades económicas, por lo que decidió contar su versión de las cosas.

Y es que se dio a conocer la historia, después de que Pepe Aguilar hablará en diferentes entrevistas que está alejado de su hijo Emiliano Aguilar, recordando que incluso el que también es rapero, no fue invitado a la boda de su hermano Ángela Aguilar, lo que ha complicado las cosas con la familia Aguilar,

Fue en una entrevista para el canal de YouTube GAFE423 donde Emiliano Aguilar reveló que trabajó como plomero y que se metía debajo de las casas y que desenterraba pipas de agua, algo que tuvo que hacer por los problemas económicos en los que ha estado atravesando.

Pues acepto que Pepe Aguilar aceptó que que otros trabajadores lo hacían mucho más rápido, pero él aseguró que tenía mayor dificultad por ser principiante, pero él tenía que hacerlo por su necesidad económica para no tener que pedirle dinero a su papá, a quien obviamente no le falta.

"Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá, así como de: 'hey apa', préstame, no sé… 500 pesos o préstame, 500 dólares o lo que sea'. No, nunca le he pedido", agregó Emiliano Aguilar.