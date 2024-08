Hijo de Consuelo Duval reacciona a la eliminación de su primo, “Potro” Caballero

Luis “Potro” Caballero se convirtió este domingo en el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos México”, aunque en todo momento se mostró confiado la realidad es que las críticas en su contra no se han detenido por la actitud que mostró en el programa. Al respecto, Michel Duval, hijo de la conductora Consuelo Duval y primo del influencer, le externó su total apoyo al también modelo pese a la polémica que lo rodea y admitió el mal estado en el que se encuentra el reality show por el bullying a algunos de los participantes.

Michel Duval habla de la salida de su primo, “Potro” Caballero

En una entrevista con Edén Dorantes para YouTube, Michel Duval se mostró sorprendido por la salida de “Potro” Caballero a quien no dudó en mostrarle su apoyo y cariño; sin embargo, admitió que el reality show comenzó con “el pie izquierdo” debido a los malos tratos, bullying e intrigas de los integrantes del team Tierra contra los de Mar, algo por lo que el influencer fue blanco de severas críticas en redes sociales.

Luis “Potro” Caballero se convirtió este domingo en el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos México”. Foto. IG @luispotrocaballero

“Fuerte, yo creo que al final del día esa casa ya se están llenando de una energía bien pesada. Creo que todo pasa por algo y al final del día mi primo va a llegar con una energía bonita, lo espera su familia y lo abrazo desde aquí, lo admiro, siempre lo he querido mucho. Creo que esta casa sí está rara, aquí ya se vuelve controversial de que yo no sé si debemos estar dando este mensaje a la gente, entiendo que es un juego y trabajo, pero me gustaría que después de ver el programa la gente se fuera con una sonrisa y no una energía tan fuerte”, dijo Michel Duval.

Michel Duval señaló que la eliminación de “Potro” podría ser algo positivo ante la fuerte polémica que existe en el programa y que impactaría de manera negativa en su carrera: “En una de esas le funcionó salir porque quién sabe lo que va a pasar (…) Es durísimo, esperemos que algo pase, pero ya se empezó con el pie izquierdo y quién sabe si se podrá arreglar”.

¿Cuál es el parentesco entre Consuelo Duval y “Potro” Caballero?

Previo a su participación en “La Casa de los Famosos México”, “Potro” Caballero reveló que Consuelo Duval es su tía. La noticia generó gran alboroto y fue la actriz quien explicó que cambió su apellido al comenzar su carrera: “Hay un apellido ahí 'Dussauge', que es mi apellido real. Cuando empezaba mi carrera me sugirieron cambiarlo porque era difícil de pronunciar y difícil de escribir, entonces elegí el Duval”.

Sobre la relación que tienen, la exestrella de “Acapulco Shore” expresó en una charla con Pablo Chagra el gran cariño que tiene por su tía: “Algo que me encanta es la relación que tiene con sus hijos y con todos los sobrinos es súper cariñosa, es muy chistosa, o sea así como la ven es en la vida real”.