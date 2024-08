¿Celosa de Karime Pindter? Esposa de “Potro” Caballero reacciona al reencuentro de los influencers

Karime Pindter y Luis “Potro” Caballero acumulan un largo historial de polémicas en común luego de su participación en “Acapulco Shore” hace diez años, aunque el intenso romance que tuvieron es algo que generó gran expectativa en los fanáticos de “La Casa de los Famosos México” donde se reencontraron. Al respecto, la pareja del influencer, Fernanda de la Mora, habló sobre lo que sintió al ver al padre de su hijo en el mismo sitio que la también modelo.

Esposa de “Potro” Caballero reacciona al reencuentro con Karime Pindter

Fernanda de la Mora ha mostrado apoyo incondicional a Luis “Potro” Caballero durante su participación en el reality show y pese a la polémica que lo rodeo por su actitud con otros integrantes. En una reciente charla con Pablo Chagra, la también modelo y empresaria no evitó ser cuestionada sobre el reencuentro del padre de su hijo con Karime Pindter en el programa tras varios años distanciados.

“Nunca fueron novios, yo cero celosa. Yo en mi marido confío al 100 por ciento, al final yo creo que la gente lo tiene tachado de muchas cosas y no saben quién realmente él es, entonces, mira, ojos cerrados no tengo un ped*”, dijo De la Mora apoyada por “Potro” asegurando que nunca existió un noviazgo entre él y Karime Pindter.

Pese al gran apoyo que le mostró, la pareja del influencer se declaró team Mar y arremetió contra Adrián Marcelo por el trato a otros participantes como Gala Montes. “Creo que está jugando muy fuerte, creo que está jugando con cosas que no se tiene que jugar (…) Una cosa es Tierra y otra cosa es la individual, o sea, yo no le voy a Tierra, yo le voy a ‘Potro’. Yo no voy a Tierra, Tierra puede cagar** y recag****, mientras mi marido esté con sus cosas es su ped*”, dijo en el podcast “El Potrero”.

Karime Pindter se perfila como la participante favorita para ganar LCDLF México. Foto: IG @karimepindter

El momento de tensión entre “Potro” y Karime Pindter en LCDLF México

Karime Pindter y Luis “Potro” Caballero participaron juntos en más de una temporada de “Acapulco Shore”, donde tuvieron un intenso romance que los llevó a ser de los favoritos en el programa. Pese a ello y el gran cariño que ambos decían tenerse, nunca formalizaron su relación y tras varios años pusieron fin a su amistad en medio de una fuerte polémica.

Durante una charla con sus compañeros en “La Casa”, el influencer señaló que nunca estuvo de acuerdo con la vida social que tenía Karime Pindter en aquel momento ya que se considera “conservador”. Por otra parte, la youtuber admitió haber estado enamorada de “Potro” y lo mucho que la había lastimado, algo que la hacía sentir incómoda al estar en el mismo sitio.