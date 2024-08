Karime Pindter revela que Manelyk González la traicionó y le robó su "sugar daddy": "Era mi tesoro, mi amiga"

Manelyk González y Karime Pindter son recordadas como dos de las principales personalidades en “Acapulco Shore”, su amistad dejó huella en los fanáticos que se mostraron desconcertados con las acusaciones que surgieron entre ellas dando origen a un pleito mediático. A varios años de lo ocurrido, la actual participante de “La Casa de los Famosos México” admitió que su enemistad comenzó porque la también modelo le robó su “sugar daddy”.

Karime Pindter revela el origen de su enemistad con Manelyk González

Durante una dinámica con Adrián Marcelo y Shanik Berman, la youtuber se sinceró sobre el conflicto que puso fin a lo que parecía una sólida amistad con Manelyk González. Pindter relató que cuando tenía 22 años tuvo un “sugar daddy” al que le tenía un gran cariño ya que le cumplía todos sus caprichos, algo en lo que siempre incluyó a la ahora empresaria y Luis “Potro” Caballero.

“En la ped* yo sentí que se tiraban el ped* y dije ‘obvio no’. Mane un tesoro, la vida de mi vida”, dijo Pindter sobre sus sospechas del romance entre su pareja y su amiga. Tras confirmarlo, decidió vengarse y se besó con Jawy Méndez que fue novio de González incrementado más la tensión entre ellas y confirmando el fin de su amistad.

“Hubo cierta fricción en el grupo que empezó a haber ped** un poquito (…) Nunca fue lo mismo, a mí me costó un ching*. Nos vamos a “Super Shore” y ella seguía con él, no nos llevábamos tan bien, pero le eché ganas a la amistad”, recordó Karime al admitir que se sintió dolida por la traición de Manelyk González, a quien le agradeció los momentos juntas.

Manelyk González responde a las declaraciones de Karime Pindter

Ante el alboroto que han generado las declaraciones de Karime, Manelyk González compartió un mensaje en su canal de difusión de WhatsApp: “Me siento altamente halagada de que hablen una y otra vez de mí (…) A veces olvido lo importante que soy para las personas y cómo puedo marcarlas de por vida. No cabe duda que soy una put* perr* ama y señora”.

Durante una entrevista con Yordi Rosado para YouTube, González también habló al respecto: “Termino con Luis Alejandro y Karime se fue con él. Hubo bandos, eso pasa, está bien, pero no me vengas a decir que vas a estar conmigo y me apoyes. Yo le dije ‘veámonos de viaje juntas, cinco horas después en Las Vegas con Jawy, ¿yo qué le digo? No le puedo prohibir nada, pero me lo ocultó, no me contestó y fue lo que a mí me molestó. No soy pend*** de nadie”.