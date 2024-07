¡Otra vez! Vandalizan la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama y también le tocó a la de Selena

A tan solo unos días de haberse develado la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama en Hollywood, la noticia de su vandalización ha causado gran indignación entre sus seguidores. La mañana del lunes 8 de julio, fanáticos descubrieron que la estrella había sido cubierta por completo con pintura negra. Este acto de vandalismo generó un gran revuelo en redes sociales, donde se compartieron videos mostrando a algunos fans intentando limpiar el daño.

La situación se volvió aún más preocupante cuando, este martes 9 de julio, la estrella de Jenni Rivera amaneció nuevamente destrozada. Sin embargo, al igual que el lunes, no fue la única en sufrir actos vandálicos. La estrella de Selena Quintanilla también fue atacada, siendo cubierta con la misma pintura negra. Estos incidentes han levantado una ola de indignación y preocupación entre los admiradores de ambas cantantes.

De acuerdo con la experta en temas de espectáculos, conocida como “Chamonic”, ya se tienen en posesión los videos de las personas responsables de estos actos vandálicos. La fuente antes mencionada, dijo que las grabaciones muestran a tres personas, aparentemente hispanas, cometiendo los daños en las estrellas de Jenni Rivera y Selena. Ahora, solo queda esperar que las autoridades tomen las medidas pertinentes para dar con los culpables y hacer justicia.

“La disquera Capitol Récord, cuyo edificio se encuentra en la banqueta donde están las estrellas, ya tiene los videos de las personas que están haciendo este vandalismo. Al parecer son tres personas, aparentemente hispanas, y solo están esperando que las autoridades hagan su trabajo”, escribió Chamonic en sus redes sociales, esperando que pronto se tomen acciones legales contra los responsables.

Fanáticos y familia de Jenni Rivera indignados por actos vandálicos

En redes sociales, los seguidores de la “Diva de la Banda” compartieron videos del lamentable estado en el que quedó la estrella. Afortunadamente, algunos de ellos se movilizaron rápidamente para intentar limpiar la pintura negra, mostrando así su amor y respeto por la cantante fallecida. La acción de los fans no pasó desapercibida y fue ampliamente agradecida por la familia Rivera.

Jacqie Rivera, hija de Jenni, expresó su enojo y tristeza por lo sucedido a través de sus historias en Instagram. La joven lamentó lo ocurrido tanto con la estrella de su madre como con la de Selena Quintanilla. Sin embargo, también destacó la respuesta positiva de los seguidores que intentaron limpiar las estrellas, mostrando así su amor y lealtad hacia las artistas.

“Obviamente, estaba enojada, estaba encabronada, más bien, pero me mandaron fotos y videos de ellos mismos, los fanáticos, se pusieron a limpiar las estrellas. Hago este video para dejarles saber que puedo estar molesta por lo que hicieron, pero me voy a enfocar en lo bueno y en esos fanáticos que se tomaron el tiempo de limpiar la estrella de mi mamá. No tienen que hacerlo, pero la aman tanto… Gracias a esos fanáticos que se tomaron el tiempo de limpiar esas dos estrellas. Gracias por amarla tanto, me tocaron mucho el corazón”, indicó Jacqie Rivera en su mensaje.

Cabe señalar que, hasta la redacción de esta nota, la familia Rivera no se ha pronunciado al respecto sobre este segundo ataque vandálico en contra de la estrella del paseo de la fama de Hollywood de “La Diva de la banda”, sin embargo, se espera que a lo largo de este día digan algo a través de sus redes sociales.