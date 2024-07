VIDEO: destruyen la nueva estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood

A tan sólo unos días de que se develara la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama en Hollywood, la mañana de este lunes 8 de julio fanáticos dieron a conocer que fue vandalizada al ser cubierta en su totalidad con pintura negra. El acto generó gran indignación entre sus seguidores y en redes sociales compartieron un video en el que se observa a algunos de ellos intentando limpiarla.

Vandalizan estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama

A casi 12 años de su muerte en un accidente aéreo y a unos días del que hubiera sido su cumpleaños 55, el 27 de junio se develó la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood y los hijos de la cantante -Jacqie, Johnny, Chiquis, Jenicka y Michael- fueron los encargados de dedicar emotivas palabras a su madre junto a Gloria Trevi, quien fuera una de sus grandes amigas.

Sin embargo, la felicidad de la familia por el reconocimiento a la "Diva de la Banda" se vio opacado por lo ocurrido este lunes cuando fue vandalizada la estrella y cubierta por lo que parece ser pintura negra. A través de redes sociales fanáticos compartieron un video en el que se observa que la estrella está cubierta por completo y algunos de ellos intentan limpiarla mientras autoridades llegan al sitio.

Hija de Jenni Rivera reacciona a lo ocurrido en el Paseo de la Fama

A través de sus historias en Instagram, Jacqie Rivera se dijo molesta y lamentó lo ocurrido tanto a la estrella de su madre en el Paseo de la Fama como a la de Selena Quintanilla. Aseguró que el éxito que la cantante posee, aún tras su muerte, es algo que le molesta a algunas personas. La joven agradeció a los fanáticos que se encargaron de informarle sobre lo ocurrido y de intentar limpiarlo.

Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, lamenta lo ocurrido a la estrella de la cantante en el Paseo de la Fama. Foto: IG @jennirivera

“Obviamente estaba enojada, estaba encabr****, más bien, pero me mandaron fotos y videos de ellos mismos, los fanáticos, se pusieron a limpiar las estrellas. Hago este video para dejarles saber que puede estar molesta por lo que hicieron, pero me voy a enfocar en lo bueno y esos fanáticos que se tomaron el tiempo de limpiar la estrella de mi mamá, no tienen que hacerlo, pero la aman tanto… Gracias a esos fanáticos que se tomaron el tiempo de limpiar esas dos estrellas. Gracias por amarla tanto, me tocaron mucho el corazón”, indicó Jacqie Rivera.

La estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood es un reconocimiento que se otorga a grandes figuras de industrias como el cine, la música y la televisión por su impecable trayectoria. Entre los mexicanos que poseen una destacan Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Juan Gabriel, José José, Thalía, Eugenio Derbez, Guillermo del Toro, Mario Moreno “Cantinflas” y Pedro Infante.