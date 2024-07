Chiquis Rivera conmueve con el emotivo mensaje que le dedicó a Jenni Rivera por su cumpleaños

Cada 2 de julio es un día emotivo para la dinastía Rivera porque es la fecha del nacimiento de Jenni Rivera. “La diva de la banda”, quien nació en 1969 en Long Beach, California, Estados Unidos, hubiera cumplido 55 años de edad y esto hizo que su familia la recordara más que nunca. Sus hijos son los más conmovidos porque por su cumpleaños le dedicaron mensajes de amor, como los que Chiquis Rivera hizo públicos en sus historias de Instagram.

La intérprete de “Porque soy abeja reina”, de 39 años, está de gira, pero eso no evitó que celebrará a su madre. En una historia de su perfil de Instagram, la también empresaria estadounidense con raíces mexicanas publicó una foto en la que aparece en el escenario y de fondo, en las pantallas para el espectáculo, aparece una imagen de “La gran señora”.

La cantante recordó a su madre, a quien le agradeció por todas las lecciones que le enseñó. Foto: captura de pantalla Instagram Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera celebra a Jenni Rivera hasta el cielo

De fondo se escucha que Chiquis Rivera le dedica emotivas palabras a su madre, expresándole lo siguiente: “Aunque todo lo que soy hoy se lo debo a la mujer que me lo enseñó todo. Gracias, mamá, por los buenos tiempos, los momentos difíciles y el amor que me ayudó a ser fuerte desde afuera”.

La intérprete de “Diamante” también publicó un video que su familia compartió en la cuenta de TikTok de Jenni Rivera porque en este aparece junto a su madre cuando celebraron un cumpleaños juntas. Al recordar esta memoria, la sobrina de Lupillo Rivera se tornó más emotiva y le dedicó otro mensaje a la “La diva de la banda”.

“Feliz cumpleaños a la única, la reina de mi corazón. Te amo y te extraño más de lo que puedo expresar en este momento”, le dedicó Chiquis Rivera a Jenni Rivera.

Previamente, con motivo del Día de la Madre, que en México se conmemora el 10 de mayo y en Estados Unidos el segundo domingo de ese mes, Chiquis Rivera ya había abierto su corazón para hablar de Jenni Rivera, con quien tuvo una relación compleja; sin embargo, eso nunca empañó el amor entre madre e hija.

Chiquis Rivera se tornó emotiva porque hoy, 2 de julio, Jenni Rivera hubiera cumplido 55 años de edad. Foto: captura de pantalla Instagram Chiquis Rivera.

“1 año, 2, 3, 12 o 50 años... Siempre te extrañaré y siempre te necesitaré. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que me enseñaste. Incluso en esos momentos en los que me enojé contigo, sigo agradecida y no cambiaría nada, excepto que estés aquí físicamente para ver crecer a nuestra pequeña familia. Fuiste la madre perfecta para mí, exactamente lo que necesitaba. No puedo agradecerte lo suficiente. Feliz Día de la Madre, mamá”, escribió en mayo pasado la cantante de banda.

Cuándo y por qué falleció Jenni Rivera

Los mensajes para Jenni Rivera inevitablemente hicieron recordar la vida, talento y éxito de Jenni Rivera cuya luz se apagó demasiado pronto. La intérprete de éxitos como “No llega el olvido”, “Con él” y “De contrabando” perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 en Iturbide, Nuevo León, México, a los 43 años. Viajaba en un avión privado que se desplomó y no sólo le arrebató la vida a ella, sino a seis personas más: Arturo Rivera Ruiz, quien era su relacionista público; dos pilotos, de nombres Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez; Mario Macías Pacheco, quien era su abogado; Jacob Yebale, su maquillista, y Jorge Armando Sánchez, su maquillista, mejor conocido como “Gigi”.

La famosa se retiraba de un concierto y viajaba rumbo a Ciudad de México, donde tenía que presentarse para las grabaciones del programa “ La Voz México” debido a que era parte del jurado. Su muerte causó conmoción y sus fans no dejaron de lamentar su deceso, expresando que vivía su mejor momento cuando partió de este mundo.