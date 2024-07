Laura Bozzo se disculpa con Mauricio Barcelata tras humillarlo en televisión nacional

Ya se perdonaron y hasta un abrazo y beso se dieron Instagram @jimenalongoria

Luego de que Laura Bozzo arremetiera con su carácter desenfrenado contra Mauricio Barcelata durante una transmisión en vivo de Venga la Alegría, la conductora se disculpó con él y hasta hubo abrazo y beso de reconciliación para demostrar que entre ellos ya no hay diferencias ni rencillas.

Hace una semana la conductora peruana fue anunciada como la nueva integrante del matutino de TV Azteca y tras su ingreso ya ha protagonizado varias polémicas, una de ellas fue cuando humilló a Barcelata al callarlo frente a un panel de expertos. Esa situación fue criticada por televidentes, quienes aseguraron que el carácter y la forma de ser de Laura no encajaba con el programa.

Fue su compañera de programa, Jimena Longoria, quien captó el preciso momento en que Mauricio y Laura se reencuentran después de tan acalorada situación. En ese momento, Bozzo aprovechó para abrazarlo y darle un beso para firmar la pipa de la paz. Y todo parece indicar que Barcelata aceptó las disculpas y correspondió las muestras de afecto.

Todo parece indicar que el enfrentamiento de la semana pasada no fue un problema para ellos y no hubo un enfrentamiento que traspasara de las pantallas a la vida real y es probable que Laura simplemente haya mantenido el papel que la distingue en televisión, mientras que Barcelata habría sabido que ese comentario solo hacía para generar polémica.

Durante la emisión del miércoles pasado, Laura Bozzo debutó en la sección que le asignaron de nombre "Tu verdad o la mía" y el tema fue 'mitos y realidades de la magia blanca y brujería'. Por su parte, la presentadora mencionó ser muy devota a Dios mientras que Barcelata se declaró escéptico por lo que defendieron sus creencias en todo momento.

Sin embargo, durante el debate se encendieron los ánimos y con tono molesto y desesperado, enfrentó a Barcelata diciéndole que qué pensaba después de haber escuchado las historias de los invitados, pero ahí no terminó el desplante, luego estalló contra él por interrumpirla cuando estaba hablando.

"¿Por qué me interrumpes, por qué me interrumpes?", dijo en un tono muy furiosa a lo que Mauricio contestó con cierto hartazgo "Ay Lura no puedo creerlo".