Kim Flores lanza nuevo sencillo titulado “24K” y en redes piden no escucharlo para que no se crea “cantante”

Kimberly Flores hizo un importante anuncio en sus redes sociales y dio a conocer que el próximo 12 de julio será el estreno de su segundo sencillo titulado “24 K”, un tema que narra su historia de vida a la perfección, pero tras la publicación en sus redes sociales, no todos los usuarios estuvieron de acuerdo con la continuación de su carrera musical.

La celebridad, Kim Flores es una influencer, mujer de negocios, madre y esposa de Edwin Luna, quien dio a conocer su incursión en la música regional mexicana, pero como una constante en su vida, los comentarios de las personas no todos fueron positivos y hubo varios que incluso dijeron que mejor debería de dedicarse a otras actividades.

Piden a Kimberly Flores no lanzar otra canción. Captura de pantalla IG/kimfloresgz

“Hay no y ahora con que ridiculez saldrá”, “ esta vez no escuchen su canción para que no se crea cantante y siga sacando más música”, “Otra vez una canción, weee yaaa, no no cantas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que se aprecia en sus redes sociales con la que hace el anuncio oficial del tema “24K”.

¿Cuáles son las canciones de Kimberly Flores?

La primera canción que lanzó Kim Flores y con la que recibió una avalancha de críticas al respecto fue “Triple Ja, Ja, Ja”, pero a pesar de los disgustos de varios de los internautas, ella continúa en su lucha y en su búsqueda para seguir con su carrera como solista.

Kimberly Flores es una de las cantantes que está iniciando su carrera. Captura de pantalla IG/kimfloresgz

La nueva canción de Kim Flores se titula “24K”, es una letra en la que la originaria de Guatemala comparte lo que vive diariamente y todos aquellos comentarios y críticas que recibe, que lejos de afectarla, la hacen crecer y ser mejor en las diferentes áreas en las que se desenvuelve, así lo ha dicho la cantante en sus cuentas oficiales sobre las razones por las que decidió dar a conocer ese tema.

“Ya empezó la envidia a abrir la boca, eso no es novedad pa’ mí, así me acostumbre a vivir, al final que nada les embona, por eso vivo a mi modo, sino les gusta ya ni modo” es parte de lo que dice la letra de “24 K”.

Kimberly Flores es la esposa de Edwin Luna. Captura de pantalla IG/kimfloresgz

¿Qué ha pasado con la salud de Kimberly Flores?

Es importante destacar que hace algunas semanas la salud de Kimberly Flores se vio afectada y tuvo que ser ingresada de inmediato al hospital para atender sus afectaciones derivadas de un fuerte dolor estomacal y los médicos revelaron que se trataba de cálculos en la vesícula.

Pero ahora la celebridad está muy bien y puede continuar con sus planes dentro del espectáculo y de la música, al consagrarse como una de las nuevas figuras femeninas dentro del regional mexicano, a pesar de todas las crítica que recibe, ella sigue muy firme.