La obra "Aventurera" se ha convertido en una de las más icónicas del país, por lo que no es de extrañar que el público pida perfección para las actrices que encarnan a Elena Tejero, protagonista de la misma. Es así como a pesar del talento y dedicación de Irina Baeva, el público decidió que su experiencia no era suficiente para la obra, por lo que hace algunos días fue confirmada su salida a tan sólo un par de semanas del estreno; es así como distintos usuarios señalaron a María León como la actriz ideal para el papel, pero a pesar de las ilusiones, la cantante acaba de confirmar que ella no será la próxima "Aventurera".

María León se despide del personaje de "Aventurera"

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la artista zanjó los rumores que la vinculaban con este proyecto y aunque agradeció enormemente el cariño y la confianza del público, María León declaró de manera contundente: "no soy su próxima Aventurera". Con este mensaje, la exvocalista de Playa Limbo desmintió las especulaciones que habían surgido en torno a su posible participación en la icónica obra de teatro musical.

En el mismo metraje, la cantante expresó que, aunque le halaga ser considerada para el papel, en este momento está enfocada en otros proyectos personales y profesionales que no le permiten asumir un compromiso de tal magnitud. Pero estos comentarios llenos de amor y admiración sólo la obligan a continuar trabajando arduamente para llenar las expectativas del público en cualquier trabajo; su video rápidamente se llenó de comentarios apoyándola, tales como:

"Te queremos de aventurera" (@minervabenavides5)

"La reina del teatro musical de estos últimos años" (@aleduran697)

"Eres una SÚPER PROFESIONAL, te admiro y deseo que sea lo que sea que hagas será un placer atestiguar tu enorme talento." (@tikunfollower2020)

El rumor sobre la participación de María León en "Aventurera" comenzó a circular hace varias semanas, cuando se anunciaron planes para una nueva temporada de la famosa obra.

"No soy su próxima Aventurera", así lo dijo María León